Правительству впервые показали архитектуру горного экокурорта «Лагонаки» и предложили меры господдержки

На открытой встрече правительства РФ и представителей туриндустрии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко гендиректор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский представил проект первой очереди и архитектурную концепцию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки», а также озвучил важные предложения для роста инвестиций во внутренний туризм.

В своем выступлении он отметил, что принятая правительством нулевая ставка НДС повлияет на уже действующие и будущие инвестиционные проекты и обеспечит стремительное развитие туризма уже во второй половине этого года. Андрей Круковский считает, что для продолжения финансирования начатых инвестпроектов необходимо субсидирование государством процентной ставки по кредитам в размере ключевой ставки. Комплекс правительственных программ нужен в первую очередь для строительства новых горнолыжных курортов, особенно на отдаленных территориях, таких как Лагонаки.

Впервые на встрече был представлен и архитектурный облик всесезонного горного экокурорта «Лагонаки»: все здания планируют построить в стиле неошале из экологичных материалов. По словам Андрея Круковского, предложенные решения могут стать ориентиром для горнолыжных курортов на ближайшие десятилетия.

Ранее Юга.ру писали, что в Адыгее построят всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» за 23 млрд рублей.