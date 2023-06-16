16 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент холдинга AVA Group Ваган Арутюнян подписали инвестсоглашение о строительстве промпарка «Псекупс»

Для возведения промзоны отвели земельный участок площадью 32,9 га северо-западнее хутора Псекупс.

Согласно утвержденной концепции, резидентами станут предприятия, ориентированные на строительную отрасль. По словам президента AVA Group, за несколько лет там возведут три завода — по производству газоблоков, оконного профиля и металлоконструкций. После ввода в эксплуатацию в промпарке появится 335 рабочих мест.

Как отмечает Арутюнян, новые производственные мощности позволят строительным компаниям региона значительно сократить логистические затраты на поставку материалов, снизив тем самым себестоимость девелоперского продукта.