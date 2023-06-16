В Адыгее построят промышленный парк «Псекупс»
16 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент холдинга AVA Group Ваган Арутюнян подписали инвестсоглашение о строительстве промпарка «Псекупс»
Для возведения промзоны отвели земельный участок площадью 32,9 га северо-западнее хутора Псекупс.
Согласно утвержденной концепции, резидентами станут предприятия, ориентированные на строительную отрасль. По словам президента AVA Group, за несколько лет там возведут три завода — по производству газоблоков, оконного профиля и металлоконструкций. После ввода в эксплуатацию в промпарке появится 335 рабочих мест.
Как отмечает Арутюнян, новые производственные мощности позволят строительным компаниям региона значительно сократить логистические затраты на поставку материалов, снизив тем самым себестоимость девелоперского продукта.
«В современных экономических условиях строительство индустриальных зон является перспективным и одним из действенных инструментов для развития отечественной промышленности, появления новых производств. Наша республика уже идет в этом направлении. Мы проделали большую работу по созданию масштабного промпарка «Энем» в Тахтамукайском районе, который является одним из ключевых проектов Адыгеи. Готовы к расширению этой деятельности и созданию еще одного промпарка совместно с инвестиционным холдингом АVA Group. Уверен, реализация этих проектов серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона, повлечёт создание большого числа рабочих мест», — отметил Мурат Кумпилов.
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«Основное преимущество промышленного парка — это площади и инфраструктура, полностью подготовленная для размещения производств. Уверен, что создание собственных российских производств важно в любой сфере, поскольку это дает возможность выпускать отечественные товары, создавать рабочие места, развивая экономику своей страны. Таким образом, мы можем сделать продукцию более доступной, не менее качественной, чем зарубежные аналоги, упростить логистические цепочки, предлагая рынку конечный продукт по конкурентным ценам», — сказал президент AVA Group Ваган Арутюнян.
Как писали Юга.ру, в промышленном парке Адыгеи построят завод по производству гофроупаковки.