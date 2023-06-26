Арбенина подтвердила концерт в Ростове 27 июня. Депутат Госдумы просит его отменить

«Ростов! 27го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю», — написала солистка.

Диана Арбенина в своем телеграм-канале 25 июня сообщила , что концерт «Ночных снайперов» состоится в Ростове-на-Дону 27 июня. Изначально выступление было запланировано на 9 июня, в начале месяца исполнительница рассказала о переносе концертов на вторую половину июня из-за состояния здоровья.

В тот же день депутат Госдумы Екатерина Стенякина обвинила певицу в недостатке патриотизма, она привела цитаты Арбениной разных лет и призвала к отмене концерта в Ростове-на-Дону.

«Мне нравится творчество «Ночных снайперов», но ничего личного. Если Арбенина действительно за Россию и за ее защитников, которые сейчас на фронте, пусть заявит об этом. И все вопросы будут сняты. Перед Украиной она же извинялась за Крым. Неужели наши бойцы не достойны ее уважения и слов поддержки?» — написала Стенякина.

Напомним, Диана Арбенина выступит в Краснодаре 28 июня, об этом мы рассказывали здесь.

Ранее Юга.ру рассказывали об отмене концертов в Краснодаре и крае. Под запретом оказались многие исполнители, от молодежной Инстасамки до классика отечественной эстрады Валерия Меладзе и популярной рок-группы «Би-2».