На чайной плантации в Сочи пройдет фестиваль. Вход бесплатный

Впервые на больших мацестинских плантациях Сочи 18 мая пройдет фестиваль чая в честь начала сбора урожая (12+)

В программе: бесплатный вход на плантации;

творческие мастер-классы;

чайные церемонии;

интерактивы, розыгрыши, анимация, музыка;

парад воздушных змеев. «Вас ждет добрая праздничная атмосфера в красивейшем месте Сочи, замечательное настроение и море ЧАЕ-позитива», — приглашают организаторы. Фестиваль пройдет с 12:00 до 17:00. Как добраться: нужно найти фирменный магазин «Мацеста чай» (улица Измайловская, 141), далее идти вверх 1,5-2 км до шлагбаума.