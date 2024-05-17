На чайной плантации в Сочи пройдет фестиваль. Вход бесплатный

Краснодарский край

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  • Плантация ГК «Мацеста чай» © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой Ассоциации производителей Краснодарского чая
    Плантация ГК «Мацеста чай» © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой Ассоциации производителей Краснодарского чая

Впервые на больших мацестинских плантациях Сочи 18 мая пройдет фестиваль чая в честь начала сбора урожая (12+)

В программе:

  • бесплатный вход на плантации;
  • творческие мастер-классы;
  • чайные церемонии;
  • интерактивы, розыгрыши, анимация, музыка;
  • парад воздушных змеев.

«Вас ждет добрая праздничная атмосфера в красивейшем месте Сочи, замечательное настроение и море ЧАЕ-позитива», — приглашают организаторы.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 17:00. Как добраться: нужно найти фирменный магазин «Мацеста чай» (улица Измайловская, 141), далее идти вверх 1,5-2 км до шлагбаума.

Как писали Юга.ру, Краснодар 18 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Запланированы выставки, мастер-классы, перформансы, концерты, лекции. Полную программу можно посмотреть по ссылке.

Сочи Фестивали

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