Под Новороссийском снимают сериал о любовных отношениях индуса и россиянки

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском проходят съемки нового сериала для телеканала «Домашний»

Проект получил название «Мой любимый Раджа». По сюжету житель Индии приехал в Россию открывать фармацевтическую фабрику и встретил сельскую учительницу-переводчицу Елену. При этом у Раджи русские корни — по бабушке. Сейчас она живет в Индии в шикарном особняке, и внук постоянно поддерживает с ней связь. Главный герой пытается найти старый дом, где она раньше обитала.

Съемки проходят в администрации сельского округа и центре творчества и ремесел. Дата выхода сериала пока не озвучивается, известно только, что его покажут на канале «Домашний».

В мае в Новороссийске будут снимать еще один кинопроект — сериал «Невеста поневоле» про горничную в отеле, которая делает сногсшибательную карьеру.