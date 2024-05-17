Под Новороссийском снимают сериал о любовных отношениях индуса и россиянки

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском проходят съемки нового сериала для телеканала «Домашний»

Проект получил название «Мой любимый Раджа». По сюжету житель Индии приехал в Россию открывать фармацевтическую фабрику и встретил сельскую учительницу-переводчицу Елену. При этом у Раджи русские корни — по бабушке. Сейчас она живет в Индии в шикарном особняке, и внук постоянно поддерживает с ней связь. Главный герой пытается найти старый дом, где она раньше обитала.

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Съемки проходят в администрации сельского округа и центре творчества и ремесел. Дата выхода сериала пока не озвучивается, известно только, что его покажут на канале «Домашний».

В мае в Новороссийске будут снимать еще один кинопроект — сериал «Невеста поневоле» про горничную в отеле, которая делает сногсшибательную карьеру. 

Как писали Юга.ру, в апреле в Сочи проходили съемки фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Детективная история пока имеет название «Агент 00_ Батя», подробности сюжета не разглашаются.

Абрау-Дюрсо Кино Кинопрокат Новороссийск Развлечения Телевидение

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Под Новороссийском снимают сериал о любовных отношениях индуса и россиянки
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