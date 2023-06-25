В Краснодаре пройдут показы короткометражек от фестиваля CinePromo

В субботу можно будет посмотреть подборку «Переходный возраст». В нее вошли ленты «Три дня и один повод», «Во сне», «Захар», «Закрытые двери» и «Идеальный». В воскресенье 28 июня зрителям покажут программу «Интересные времена». Представят фильмы «Аркадий», «Объект 12», «Теплица», «Спящая красавица» и «Шифт».

Организаторы напоминают, что авторское короткометражное кино не всегда носит развлекательный характер. Режиссеры через фильмы раскрывают проблемы общества, освещают острые и важные темы.

Арт-кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368. Начало в 19:30, стоимость билетов 400 рублей. Купить можно по ссылке. Возрастное ограничение 18+.