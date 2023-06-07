Диана Арбенина выступит в Краснодаре и Сочи. Группа объявила новые даты концертов

Краснодарский край

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  • © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру
    © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру

«Ночные снайперы» опубликовали новые даты своих концертов на юге России

Диана Арбенина выступит в Краснодаре 28 июня. О новых датах тура рассказали «Ночные снайперы».

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Также 27 июня группа выступит в Ростове-на-Дону и 29 июня в Сочи. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны. Обновленные даты концертов в Волгограде, Нальчике и Пятигорске обещают сообщить в ближайшие дни.

Напомним, что 31 мая представители «Ночных снайперов» опровергли отмену концерта в Краснодаре, который должен был пройти 12 июня. При этом в справочной службе дворца спорта «Олимп» журналисту Юга.ру сообщили, что концерта Арбениной не будет.

Сама солистка призвала не распространять недостоверную информацию о ней и её деятельности. Также Арбенина заявила, что разделяет сложившуюся политическую ситуацию и остается со своими слушателями в России.

5 июня исполнительница рассказала о переносе концертов на вторую половину июня из-за состояния здоровья.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае хотят исключить из репертуара караоке-клубов неправильные песни.

Афиша Концерты

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