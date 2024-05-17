В сети появился трейлер мелодрамы «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли
Компания Sony Pictures представила первый трейлер фильма «Всё закончится на нас» (18+)
В основе мелодрамы лежит одноименный бестселлер американской писательницы Колин Гувер. Роли в картине исполнили Блейк Лайвли, Брэндон Скленар и Джастин Балдони. Последний также выступит режиссёром и сценаристом проекта.
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Лили из маленького городка переезжает в Бостон, чтобы открыть цветочный магазин. Она знакомится с нейрохирургом Райлом. Молодые люди быстро находят общий язык, у них завязывается роман. Но со временем Лили замечает в поведении Райла черты, которые напоминают ей об абьюзивных отношениях её родителей. Вскоре в Бостон возвращается друг детства Атлас.
Экранизация ленты Колин Гувер появится на экранах в августе 2024 года. Выйдет ли фильм в российский прокат, неизвестно.
Как писали Юга.ру, египетско-американский режиссер Лотфи Натан летом 2024 года приступит к съемкам библейского хоррора «Сын плотника». Фильм станет свободной адаптацией одной из версий истории детства Иисуса Христа.