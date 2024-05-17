В амфитеатре парка «Краснодар» на выходных покажут футбол и кино

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Парк «Краснодар» опубликовал развлекательную программу на выходные (12+)

В субботу, 18 мая, в 19:00 начнется трансляция футбольного сражения между командами «Сочи» и «Краснодар». Матч пройдет в рамках 29-го тура чемпионата России.

В трёх последних играх подопечные Мурада Мусаева набрали лишь один балл, сыграв вничью (0:0) с «Крыльями Советов». Потом были поражения от «Ахмата» и «Спартака» (по 0:1), из-за чего краснодарская команда скатилась на третье место в турнирной таблице.

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В воскресенье, 19 мая, зрителей ждет киномарафон. В 15:00 покажут мультфильм «Валидуб» (1952 год, режиссер Дмитрий Бабиченко), затем в 17:00 стартует семейное кино «Белый клык» (1946 год, режиссер Александр Згуриди). В 19:00 можно будет оценить комедию «Зарубежный роман» (1948 год, режиссер Билли Уайлдер).

Вход на все показы свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 мая пройдет «Ночь музеев». Тема — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Культурные учреждения откроют двери в 18:00 и будут работать допоздна, а посетить их можно бесплатно.

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