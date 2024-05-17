В амфитеатре парка «Краснодар» на выходных покажут футбол и кино

Парк «Краснодар» опубликовал развлекательную программу на выходные (12+)

В субботу, 18 мая, в 19:00 начнется трансляция футбольного сражения между командами «Сочи» и «Краснодар». Матч пройдет в рамках 29-го тура чемпионата России. В трёх последних играх подопечные Мурада Мусаева набрали лишь один балл, сыграв вничью (0:0) с «Крыльями Советов». Потом были поражения от «Ахмата» и «Спартака» (по 0:1), из-за чего краснодарская команда скатилась на третье место в турнирной таблице.

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В воскресенье, 19 мая, зрителей ждет киномарафон. В 15:00 покажут мультфильм «Валидуб» (1952 год, режиссер Дмитрий Бабиченко), затем в 17:00 стартует семейное кино «Белый клык» (1946 год, режиссер Александр Згуриди). В 19:00 можно будет оценить комедию «Зарубежный роман» (1948 год, режиссер Билли Уайлдер). Вход на все показы свободный.