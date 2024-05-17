В Анапе добровольцев приглашают на уборку берега Большого Утриша

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

18 мая в Анапе пройдет субботник. Желающих приглашают на уборку в поселке Большой Утриш

Субботник состоится на прибрежной полосе, куда шторм выбросил много пластикового мусора. Об этом сообщил телеграм-канал «Анапа Гражданская».

Бутылка от шампанского, самокат, часы, краб:

Организаторы предоставят добровольцам мешки и перчатки, а также оплатят проезд на общественном транспорте в обе стороны после окончания субботника. Желающих ждут на уборку 18 мая в 13:00.

Добраться до места можно на маршрутке № 109. Время отправления автобуса от остановки «Рынок «Восточный»: 5:45, 7:25, 8:15, 9:05, 9:55, 10:40, 11:20, 12:00 и далее через каждые 40 минут. На конечной остановке поселка Большой Утриш участников встретят организаторы. 

Узнать дополнительную информацию и задать вопросы можно по телефону: 8 (988) 347-45-99.

Напомним, что Краснодарский край поднялся на 15 пунктов в национальном экологическом рейтинге.

Ранее Юга.ру писали о том, что капитаны яхт нарушают «личные границы» дельфинов в акватории Сочи.

Анапа Мусор Пляжи Субботник Экология

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