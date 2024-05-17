Погода в Краснодаре: на выходных в городе будет облачно и дождливо

В Краснодаре на выходных, 18 и 19 мая, будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный 4-9 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Температура воздуха в городе в субботу, 18 мая, ночью 5-7 °С, днем 18-21 °С. В воскресенье, 19 мая, ночью 9-12 °С, а днем 20-23 °С.



По данным синоптиков, в Краснодарском крае 18 и 19 мая ожидается переменная облачность. Большую часть периода местами кратковременные дожди, ночью в горах с мокрым снегом, в конце периода местами гроза. Ветер северной четверти с переходом на южную 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха на Кубани ночью 18 мая 3-8 °С, а 19 мая 5-10 °С. На Азовском побережье на выходных ночью 8-13 °С, днем 18-23 °С. Местами в юго-восточных предгорных районах в этот период 15-20 °С. В горах ночью от 0 до 5 °С, а днем 8-13 °С.



На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с переходом на южную четверть 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18 мая 8-13 °С, 19 мая 10-15 °С. Днем 18 и 19 мая 18-23 °С.