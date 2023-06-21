«Это была важная артерия». Власти Краснодарского края предложили построить мост у Федоровского гидроузла спустя год после аварии

Предыстроия. В апреле 2022 года произошла авария на Федоровском гидроузле. Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что там разрушились шлюзовые сооружения и участок автомобильной дороги. 27 апреля 2022 года в администрации Краснодарского края рассказали о планах построить там временную дамбу. 13 мая 2022 года ТАСС написал , что ее размыло 18 января 2023 года стало известно, что Фёдоровский гидроузел планируют реконструировать к концу 2025 года. На это выделят 7,35 млрд рублей.

21 июня на заседании депутатов председатель ЗСК края Юрий Бурлачко сообщил «РИА Новости», что в регионе рассматривают идею строительства моста в районе гидроузла.

«Поручаю профильным комитетам ЗСК совместно с министерствами края изучить и проработать идею строительства в районе Федоровского гидроузла отдельного автомобильного моста. Ранее мы уцепились, что в одном сооружении там должна быть плотина, дамба и дорога. Минсельхоз России говорит, что на дамбе дороги точно не будет. Может, проработать идею плотины и отдельного моста? Это была важная артерия, пол края по ней ездили. Люди к этой дороге привыкли. А сейчас огромная часть Абинского района парализована», — рассказал Бурлачко СМИ.



Также на заседании Минсельхоз Краснодарского края Федор Дерека сообщил, что сейчас готовится экспертиза и проектная документация по восстановлению Федоровского гидроузла.



«На данный момент там возведена временная дамба. Она укреплена, что позволяет держать подпор воды не менее 13 метров. Это дает нам возможность нарастить площади риса. В 2022 году мы посеяли 92 тыс. га риса, в 2023 году — 105 тыс. га риса. Капитальную дамбу будут возводить на том же самом месте, где она находилась. В лучшем случае строительство наступит в конце 2023 года. Точно — в начале 2024 года. Дамба будет построена в 2027 году», — отметил Дерека.



По данным СМИ, ведомство обратилось в Минсельхоз РФ на счет строительства переезда через гидроузел. Им ответили, что бывший технический проезд не предусматривал транзит автомобилей. В Минсельхозе не закладывают в документацию строительство дороги через гидроузел. Однако, по словам Дерека, Вениамин Кондратьев обратился в ведомство, чтобы в проект дамбы добавили средств для строительства проезжей дороги.



Как писали ранее Юга.ру, цены на рис могут вырасти до 30% из-за неурожая на Кубани. Причиной называют аварию на Федоровском гидроузле.