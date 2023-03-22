Цены на рис могут вырасти до 30% из-за неурожая на Кубани

Причиной неурожая риса в Краснодарском крае называют аварию на Федоровском гидроузле

Поставщики риса предупредили о повышении цен на 10-30% из-за неурожая в Краснодарском крае. Причиной стала авария на Федоровском гидроузле в прошлом году. Производители крупы уже уведомили об этом ритейлеров, сообщает «Коммерсантъ».

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В ретейлере добавили, что сейчас «заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя». Компания надеется, что ситуация на рынке стабилизируется.



В национальном рисовом союзе изданию заявили, что запасов крупы для обеспечения внутреннего рынка хватает и причин для роста оптовых цен нет. Минсельхоз также заверил, что цены на сырье и крупы стабильны, а основания для подорожания риса отсутствуют.

Как выглядит Федоровский гидроузел после повторного разрушения: Журналисты Юга.ру полетали над плотиной, чтобы с высоты птичьего полета взглянуть, как обстоят дела на объекте

Напомним, что авария на гидроузле произошла в прошлом апреле. Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что там разрушились шлюзовые сооружения и участок автомобильной дороги. 27 апреля 2022 года в администрации Краснодарского края рассказали о планах построить там временную дамбу.



13 мая 2022 года ТАСС написал, что временную дамбу на Федоровском гидроузле размыло. В оперативном штабе Краснодарского края эту информацию подтвердили.

Федоровский гидроузел на реке Кубани, 15 мая 2022 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Плотина была рассчитана пропускать 1500 кубометров воды в секунду © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вот так выглядит поток мощностью 659 кубометров в секунду © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Федоровский гидроузел на реке Кубани, 15 мая 2022 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру