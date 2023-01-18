Строительство Фёдоровского гидроузла обойдётся в 7,35 млрд рублей

Реконструкцию Фёдоровского гидроузла в Абинском районе Краснодарского края планируют завершить к концу 2025 года

На его строительство из федерального бюджета выделят 7,35 млрд рублей. В стоимость входят проектно-изыскательные работы на сумму 312 млн рублей.

Пропускная способность нового гидроузла останется прежней — 1,4 тыс. кубометров в секунду, сообщает РБК Юг со ссылкой на «Кубаньмелиоводхоз». Этого показателя будет вполне достаточно для наполнения оросительных систем в Красноармейском, Калининском, Абинском и Крымском районах. Место строительства нового объекта пока ещё не определено, по итогам проектно-изыскательных работ должны предложить не менее трёх вариантов.

Напомним, плотина Фёдоровского гидроузла рухнула 22 апреля 2022 года. После случившегося начали отсыпать новую дамбу, но щебень и другие материалы размыло течением реки. Гидроузел поддерживает водный режим для сельскохозяйственных земель.