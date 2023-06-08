Крымский мост открыли для автомобилистов. Дорогу 8 июня перекрывали из-за учений

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Крымском мосту 8 июня было временно приостановлено автомобильное движение из-за учений

Утром 8 июня в СМИ появилась информация о том, что Крымский мост закрыт для автомобилей из-за антитеррористических учений. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вести Крым» со ссылкой на министра транспорта региона. Заранее о закрытии моста не сообщалось. В телеграм-канале Николая Лукашенко 7 июня появилась публикация о том, что никаких ограничений нет, о грядущих учениях не сообщалось.

О возобновлении движения на мосту стало известно уже в 9 утра. Проезд закрывали примерно на полчаса.

В прошлый раз о том, что мост закрыли из-за учений сообщил глава Крыма Аксенов, дорогу перекрывали 24 мая на несколько часов.

Напомним, 8 октября 2022 года произошел взрыв грузовика на Крымском мосту. В результате погибло четыре человека. Позже Следственный комитет выяснил, что водителем, взорвавшим грузовик на мосту, оказался житель Краснодарского края.

Ранее Юга.ру писали, что запуск грузовых автомобилей по Крымскому мосту решили отложить из-за «попыток провокаций». Подробности здесь.

Автомобили Крым Крымский мост

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Крымский мост открыли для автомобилистов. Дорогу 8 июня перекрывали из-за учений

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