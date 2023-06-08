Крымский мост открыли для автомобилистов. Дорогу 8 июня перекрывали из-за учений

Утром 8 июня в СМИ появилась информация о том, что Крымский мост закрыт для автомобилей из-за антитеррористических учений. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вести Крым» со ссылкой на министра транспорта региона. Заранее о закрытии моста не сообщалось. В телеграм-канале Николая Лукашенко 7 июня появилась публикация о том, что никаких ограничений нет, о грядущих учениях не сообщалось.

О возобновлении движения на мосту стало известно уже в 9 утра. Проезд закрывали примерно на полчаса.

В прошлый раз о том, что мост закрыли из-за учений сообщил глава Крыма Аксенов, дорогу перекрывали 24 мая на несколько часов.

Напомним, 8 октября 2022 года произошел взрыв грузовика на Крымском мосту. В результате погибло четыре человека. Позже Следственный комитет выяснил, что водителем, взорвавшим грузовик на мосту, оказался житель Краснодарского края.