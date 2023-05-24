Крымский мост закрыли на несколько часов из-за учений — Аксенов

Напомним, что в Крыму 18 мая с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение поездов между Севастополем и Симферополем было остановлено. СМИ называли причиной ЧП взрыв.



Также Юга.ру писали, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 19 мая сообщил «РИА Новости», что грузовые автомобили пока не будут передвигаться по Крымскому мосту. Такое решение приняли в целях безопасности. Движение по непострадавшей части моста запустили еще днем 8 октября 2022 года, но только для легкового транспорта.