Крымский мост закрыли на несколько часов из-за учений — Аксенов
Глава Крыма сообщил о проведении учений в районе Крымского моста и приостановке движения
Глава республики Крым Сергей Аксёнов рассказал в своем телеграм-канале о закрытии Крымского моста. По его словам, движение восстановят через несколько часов.
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Напомним, что в Крыму 18 мая с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение поездов между Севастополем и Симферополем было остановлено. СМИ называли причиной ЧП взрыв.
Также Юга.ру писали, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 19 мая сообщил «РИА Новости», что грузовые автомобили пока не будут передвигаться по Крымскому мосту. Такое решение приняли в целях безопасности. Движение по непострадавшей части моста запустили еще днем 8 октября 2022 года, но только для легкового транспорта.
8 октября 2022 года произошел взрыв грузовика на Крымском мосту. В результате погибло четыре человека. Позже Следственный комитет выяснил, что водителем, взорвавшим грузовик на мосту, оказался житель Краснодарского края.
Как сообщали ранее Юга.ру, 5 мая открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.