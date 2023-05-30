В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной. Накануне артистка утверждала, что выступление состоится

Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Диана Арбенина © Фото Артура Лебедева, Юга.ру
    Диана Арбенина © Фото Артура Лебедева, Юга.ру

Юга.ру узнали об отмене концерта Дианы Арбениной в Краснодаре, причины во дворце «Олимп» не назвали

По телефону справочной службы краснодарского дворца спорта «Олимп» 30 мая редактору Юга.ру сообщили, что концерта Арбениной 12 июня не будет. Тем временем, сервисы реализации билетов не прекращали продажи и говорят об отсутствии официальной информации об отмене.

Накануне в ТАСС появилась информация, что несмотря на проблемы Арбениной со спиной, выступления «Ночных снайперов» в городах юга России состоятся. Об этом агентству сообщила менеджер коллектива Александра Рерих.

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По ее словам, концерты состоятся в Нальчике (7 июня), в Ростове-на-Дону (9 июня), Краснодаре (12 июня) и Волгограде (13 июня). Напомним, ранее выступления отменили в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске.

В апреле ТАСС писал, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации армии. Является ли это причиной отмены концертов, официально не сообщалось.

Недавно Юга.ру писали, что в Краснодарском крае хотят исключить из репертуара караоке-клубов неправильные песни.

Ранее мы рассказывали об отмене концертов в Краснодаре и крае. Под запретом оказались многие исполнители, от молодежной Инстасамки до классика отечественной эстрады Валерия Меладзе и популярной рок-группы «Би-2».

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В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной. Накануне артистка утверждала, что выступление состоится
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