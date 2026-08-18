Мошенники начали предлагать горящие путевки в санатории Краснодарского края и Крыма

Перед бархатным сезоном активизировались мошенники, предлагающие путевки со скидкой в санатории Кубани и Крыма

18 августа в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили РИА Новости, что в России появилась новая схема обмана туристов, планирующих отдых в бархатный сезон. Злоумышленники предлагают путевки в здравницы Краснодарского края, Крыма, Кавминвод и Алтая со скидкой до 50%.



Для обмана мошенники создают сайты-двойники популярных пансионатов и баз отдыха. Потенциальным жертвам объясняют низкую цену горящими турами, от которых якобы массово отказались предыдущие клиенты, и тем, что санаторию нужно «срочно заполнить номера до начала осени».

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При оформлении брони деньги запрашивают через якобы официальный модуль оплаты, но средства уходят на счета фиктивных фирм или физлиц-посредников. Чтобы туристы не стали жертвами мошенников, эксперты советуют проверять адрес сайта и реквизиты юридического лица перед оплатой, не переводить деньги на карты физлиц и электронные кошельки, а также бронировать путешествия только по верифицированным телефонам.