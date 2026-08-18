В Армавире скорая помощь столкнулась с «Газелью». Пострадали пять человек

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из канала в «Максе» МВД по Краснодарскому краю
    © Скриншот фото из канала в «Максе» МВД по Краснодарскому краю

Скорая с пациентами перевернулась после ДТП в Краснодарском крае

18 августа пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в Армавире произошло ДТП — столкнулись «Газель» и карета скорой помощи. Авария случилась на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина.

В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали пять человек — в больницу доставили 69-летнего водителя скорой помощи и троих пассажиров возрастом 52, 53 и 70 лет, а также 55-летнего мужчину, находившегося за рулем «Газели».

В Адыгее фура въехала в очередь машин у АЗС:

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины ДТП.

Как писали Юга.ру, 26 июля в Сочи водитель с шестью детьми в машине превысил скорость и врезался в тоннель. Погибли пять человек. 

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В Армавире скорая помощь столкнулась с «Газелью». Пострадали пять человек
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