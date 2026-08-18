В Армавире скорая помощь столкнулась с «Газелью». Пострадали пять человек

Скорая с пациентами перевернулась после ДТП в Краснодарском крае

18 августа пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в Армавире произошло ДТП — столкнулись «Газель» и карета скорой помощи. Авария случилась на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина.

В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали пять человек — в больницу доставили 69-летнего водителя скорой помощи и троих пассажиров возрастом 52, 53 и 70 лет, а также 55-летнего мужчину, находившегося за рулем «Газели».