В Армавире скорая помощь столкнулась с «Газелью». Пострадали пять человек
Скорая с пациентами перевернулась после ДТП в Краснодарском крае
18 августа пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в Армавире произошло ДТП — столкнулись «Газель» и карета скорой помощи. Авария случилась на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина.
В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали пять человек — в больницу доставили 69-летнего водителя скорой помощи и троих пассажиров возрастом 52, 53 и 70 лет, а также 55-летнего мужчину, находившегося за рулем «Газели».
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Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины ДТП.
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