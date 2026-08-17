Сорок лет под гипсокартоном. Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара

Николай Петрович Турков-Собакин — краснодарский художник-монументалист и художник по фарфору, в профессии уже почти семь десятилетий. Его работы знакомы не одному поколению краснодарцев. Специально для Юга.ру журналистка Валентина Найда встретилась с Турковым-Собакиным в краснодарском кафе, где на стенах висят его деревянные панно 1978 года, и поговорила с ним о том, как он оформлял главный магазин края, зачем мозаики прятали под гипсокартоном и почему монументальное искусство исчезает с улиц города. В беседе участвовала и дочь художника Наталья. Николай Петрович Турков-Собакин родился в подмосковной Малаховке, учился в ленинградской Академии Штиглица и Орловском художественном училище в Ельце, в 1959 году окончил Краснодарское художественное училище. Работал художником фарфоро-фаянсового завода «Чайка», затем — главным художником краевого художественно-производственного комбината, 14 лет возглавлял художественный фонд краевой организации Союза художников. Руководил художественным оформлением универмага «Кубань», вместе с архитектором Альбертом Якименко разработал концепцию мозаики на Доме книги, создавал рельефные панно базы отдыха «Восток» в Новомихайловском, витражи краевой клинической больницы, мозаики краснодарских детских садов. Его фарфор хранится в Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства и музее-заповеднике «Кусково». Жена мастера — художница Эмма Артемовна, с которой они вместе работали на «Чайке». Все началось с «Кубани» Николай Петрович оглядывает зал: для него панно на стенах — не интерьер, а свидетельство времени, когда искусство в крае создавалось с размахом. С универмага «Кубань» и начинается разговор. Универмаг «Кубань» занимал угловое здание на перекрестке улиц Красной и Мира (Красная, 25). Самого магазина давно нет — после распада СССР помещения поделены между арендаторами. Со стороны Красной сейчас работает кафе K-pop, где недавно под гипсокартоном нашли советскую мозаику, а со стороны Мира до недавнего времени было кафе «У Максима». Именно там, уже в баре «Грани», среди деревянных панно 1978 года, мы и разговариваем с художником.

Художник Николай Турков-Собакин на фоне деревянных панно в бистро-баре «Грани» (бывшее кафе «У Максима») © Фото Валентины Найды, Юга.ру

По воспоминаниям мастера, задачу собрать в одном магазине весь ассортимент продукции Краснодарского края поставил Владимир Николаевич Щербак, до этого руководивший Крымским консервным комбинатом, — его пригласили в аппарат краевого совнархоза, которым руководил Николай Байбаков. В составе «Кубани» планировались торговые залы, дегустационный зал и другие помещения.

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«Заказ поступил на наш художественно-производственный комбинат, где я был главным художником, — рассказывает Турков-Собакин. — Дизайн помещения мы разрабатывали вместе с архитектором Валентином Трофименко, над другими элементами работали Юрий Субботин и другие мастера. Мы создавали резьбу по дереву, витражи и мозаики». Каждый отдел получил стилистику под свой ассортимент: в рыбном покупателей встречал витраж с рыбами, в отделе птицы и мяса — мозаики с фазанами. Плавни, обитатели рек и озер, птицы в небе — все складывалось в единый ансамбль без перегородок и лишних стен. Магазин символизировал Кубань как житницу страны. Купить здесь можно было любой напиток — от коньяка до знаменитых бальзамов. Любимым у самого художника был бальзам: готовить его Николай Петрович умеет сам и рецепт помнит до сих пор. Липа, гипс и сграффито Материал для резьбы на комбинате выбирали осознанно. «Липа режется гораздо легче и позволяет вырезать мелкие детали, — объясняет мастер. — Если вы видите резные рамы в храмах или музеях, это чаще всего липа или ольха: они не слоятся, в отличие от сосны, где мягкие волокна чередуются с твердыми. А наша кавказская липа из-за климата плотнее и тверже той, что растет в средней полосе». Дегустационный зал оформляли в технике сграффито — это многослойная настенная роспись, где узор прорезается резцом по цветной штукатурке. «Накладывается, например, зеленый слой, затем белый, потом красный. Прорезаешь до первого слоя — получается зеленый цвет, до второго — белый. Так создается узор», — поясняет художник. Через два года работам для «Кубани» исполнится 50 лет. «Слава богу, что все сохранилось, — говорит Николай Петрович. — Владельцы помещений меняются, а искусствоведы и экскурсоводы до сих пор водят сюда людей. Знакомые художники говорили не «идем в «У Максима», а «идем к Николаю» — по имени автора, а не по названию кафе.

Расстрелянный отец и забытая фамилия Судьба Туркова-Собакина могла сложиться иначе — в его биографии эхо репрессий, война и эвакуация. «Я родился в Малаховке под Москвой. В 1933 году отца расстреляли — причина неизвестна до сих пор, — вспоминает художник. — Я рожденный Собакин, а род Собакиных был связан с опричниной. Маме сказали: «Уезжай к родителям, а фамилию Собакин забудь». Так мы оказались в Брянске». Войну семья провела в эвакуации в Усть-Катаве Челябинской области — туда из Брянска перевезли вагоностроительный завод. Его трамваи до сих пор ходят по краснодарским рельсам. В 1946 году, когда семья приехала в Брянск навестить родных, бабушка уговорила оставить внука у себя. Присматривать за послевоенными мальчишками было особо некому — а Николая манила романтика тайги: он мечтал стать геологом. 14 рублей и Академия Штиглица На север, поступать в геологический техникум, юноша отправился с 14 рублями и папкой рисунков под мышкой. Пересадка была в Ленинграде. Гуляя по городу, он зашел в Академию Штиглица — там шла выставка: на одной стене семиметровая «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине» польско-русского художника Генриха Семирадского, на другой — работа Николая Фешина, чью живопись, к слову, сегодня можно увидеть и в краснодарском художественном музее имени Коваленко. «Я застыл перед Семирадским. Стою в сатиновых шароварах, с «ежиком» на голове и значком «инструктор рисования» на груди, — рассказывает художник. — Подошел высокий, красивый, рыжий человек, похожий на огненный столб, положил руку на плечо: «Вы так ходите туда-сюда — вам что, нравится?» Взглянул на значок: «Да вы еще и инструктор рисования!» Это был Владимир Ольшевский — известный керамист и технолог. Он полистал альбом с рисунками, и несостоявшегося геолога приняли в академию без экзаменов, с середины учебного года. Елец, армия и 47 городов Через два с половиной года школьные друзья уговорили Николая уехать из Ленинграда в Елец, в Орловское художественное училище, — там он перешел сразу на третий курс. В 1952 году его призвали в армию, а когда вернулся, училище уже расформировали. Преподавателей тех лет мастер вспоминает с почтением: один окончил Берлинскую и Лондонскую академии художеств и вел анатомию и рисунок, другой был выпускником Петербургской и Берлинской академий. «Тогда господствовал соцреализм, заниматься чем-то другим было очень сложно. Но эти преподаватели позволяли себе вольности — давали нам изучать импрессионистов», — говорит он. После расформирования студентов распределили по 47 городам Советского Союза. Туркову-Собакину выпало Краснодарское художественное училище — там он учился вместе с будущей женой Эммой. Кавуны и осетры: первая встреча с Краснодаром В Краснодар молодые художники приехали в 1957 году. «В любой город Советского Союза отправляли по семь человек, а в Краснодар разрешили одиннадцать, — вспоминает мастер. — С вокзала Краснодар-1 мы поехали на трамвае на Красную. Там на углу был продовольственный магазин — и когда мы туда вошли, то опешили». Там, откуда приехали студенты, арбузы были дефицитом — их продавали «скибками», отрезанными дольками на вес. «А тут кавуны огромные. Мы сразу купили виноград, арбузы и сели на порожках у магазина — настоящим табором, — улыбается художник. — Потом зашли в другой продуктовый, за Чапаева. Там стояли огромные чаны: в одном — красная икра, в другом — черная. И бассейн, где плавали живые осетры».

Панно «Изобилие» в K-pop кафе © Фото Валентины Найды, Юга.ру

«Ну, маэстро, французы тоже так писали» В Ельце натурщиками были в основном пожилые люди, а в краснодарском училище перед студентами впервые поставили молодую девушку — Тамару. «Она была очень эффектной — смуглая, с особенной, перламутровой кожей», — вспоминает Турков-Собакин. На приезжих «оборванцев» в училище смотрели косо. В разгар этюда за спиной Николая вырос директор училища, заслуженный художник РСФСР Павел Степанович Калягин, — молча взял кисть студента и начал прописывать холст темной краской, тем, что художники называют «фузой», попросту грязью. «Я возмутился: «Павел Степанович, ну какая здесь фуза? Посмотрите, какая перламутровая кожа, какой свет!» А он кладет руку мне на плечо и снисходительно так: «Ну, маэстро, живописью ты меня не удивишь. Французы тоже так писали». Я опешил: «А я, значит, теперь еще и француз?» В сердцах забрал кисти и отрезал: «Больше к моим холстам не подходите». И знаете, он сдержал слово — до самой защиты диплома к моей работе не притрагивался». Норильск или Эмма В делах сердечных Николай, по собственному признанию, долго оставался «оболтусом» и обещаний девушкам не давал. С Эммой все складывалось иначе: дружеская теплота, общие натюрморты, работа у нее дома. «Бывает, что признаться не хочешь или не можешь, но и отойти от этого человека не можешь», — говорит он. Развязка наступила на распределении после училища. Не привыкший к южной жаре художник заявил комиссии: «Еду в Норильск, в Заполярье!» «А Эмма оставалась здесь. И я подумал: «На хрен мне этот Норильск?» Повернулся к ней и спросил: «Выходи за меня замуж». Так он остался в Краснодаре. Позже супруги много работали вместе — не без споров. «Бывало, летели краски. Творческий процесс, видение разное», — признается мастер. «Чайка»: агашка и путь в Русский музей В 1959 году, сразу после выпуска, молодая семья по распределению попала на фарфоро-фаянсовый завод «Чайка» — первый в СССР завод отрасли, построенный с нуля при советской власти. Оборудование поставляла фирма «Тюрингия». Каждое изделие проходило двойной отбор: сначала технический совет на заводе, затем Всесоюзный художественный совет при институте ВИАлегпром в Москве — именно там решали, что пойдет в производство. «Этот контроль, конечно, сковывал. Производство должно быть гибким: не толстым, а тонким, или наоборот — не всегда красивым, но быстрым, как это называлось, «агашкой», — вспоминает художник. Агашка — старая русская манера свободной ручной росписи, фирменный прием Дулевского фарфорового завода, работающего с 1832 года; название пошло от имен дулёвских мастериц, а самый узнаваемый узор — яркая роза с круглыми лепестками. Сегодня сервизы «Чайки» хранятся в Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства и Кускове, но сам путь в фонды был обезличенным. Работы отбирали на всесоюзных и республиканских выставках, автору приходило уведомление от Союза художников: «Ваша работа закуплена, получите 600 рублей» — а дальше след терялся. Изделие могло осесть в запасниках, в частной коллекции или уйти в подарок иностранному дипломату.

Краснодарский ФФЗ «Чайка» © Фото с сайта myekaterinodar.ru

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«Для меня до сих пор сюрприз — находить свои вещи в фондах спустя десятилетия, — говорит Николай Петрович. — О том, что работы попали в Кусково, я узнал случайно: дочь увидела их по телевизору и закричала: «Пап, смотри, это же твои работы!» Не украшать, а проектировать К 1970-м, когда Турков-Собакин стал главным художником комбината, он решил изменить саму систему работы с заказами. «Раньше художник, который находил заказ, продвигал личные интересы: если он живописец — заполнял весь объект живописью, привлекая знакомых коллег, — объясняет мастер. — Присылают заказ на оформление Дворца культуры, а заказчики — председатель колхоза и парторг — сами не знают, чего хотят: «Вот объект, вы художники — вы и делайте». По его настоянию при комбинате создали проектно-архитектурную группу: архитекторов привлекали с самого начала, а в проектах участвовали графики, скульпторы, оформители и монументалисты — чтобы объект выглядел гармонично, в нем должны были сойтись все виды искусства. Для воплощения эскизов в материале собирали отдельные бригады исполнителей. Так комбинат перешел от отдельных изделий к комплексной работе с архитектурным пространством. Ночные эскизы Административная нагрузка при этом только росла: 14 лет, до 1983 года, Турков-Собакин возглавлял художественный фонд краевой организации Союза художников. Комиссия распределяла заказы, а ему приходилось следить, чтобы работой были обеспечены все — от молодых до мэтров, которые требовали себе еще и вступали в споры. Оклад составлял 140 рублей, но членство в Союзе художников давало право параллельно заниматься собственным творчеством. «Как говорила моя жена, дурака работа всегда найдет. Я оказался внутри системы и должен был крутиться. Свои проекты делал по ночам», — вспоминает художник. «Я отлично это помню: просыпаюсь в школу в семь утра, завтракаю — а папа так и не ложился, — добавляет дочь Наталья. — Днем у него сплошная административка, худсовет, нужно сдать эскиз витража. Вот он всю ночь и сидел: докрашивал птичек, выверял детали».

Мастерская Николая Туркова-Собакина в «Арт-Союзе» © Фото Валентины Найды, Юга.ру

Кувалдой по барельефу Многие работы тех лет утрачены. Например, те, которые располагались в популярном в позднесоветские годы кафе «Романтики» — на пересечении улиц Красной и Мира. Турков-Собакин делал их вместе с архитектором Юрием Субботиным: внутри — витражи со средневековыми костюмами и стела, на фасаде — большая декоративная мозаика из смальты. Все это снесли, остались только эскизы. «Каждая потеря ранит, абсолютно любая, — говорит художник. — Когда утраченных работ становится так много, лучше просто не думать об этом. Это часть жизни, часть нашей истории».

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Наталья вспоминает, как лет десять назад при ней кувалдой разбивали барельеф Александра Аполлонова над аптекой на пересечении Красной и Гоголя: «Я кричала рабочим: «Что вы делаете?!», а они в ответ: «Нам начальство сказало». А ведь Аполлонов — автор памятника Екатерине II, монумента Жукову и казака напротив администрации города. Дело не просто в куске камня — за пять минут уничтожили авторскую мысль». В 2025 году мастер провел открытую дискуссию о монументальном искусстве — главной ее темой стали именно утраты. Эпоха граффити О современной застройке Краснодара художник говорит жестко: «В Краснодаре нет архитектуры. Об этом больно говорить. Даже сами архитекторы — встречаешься с Юрием Субботиным или Кобзарем — ругают всех вокруг. Каждый новый архитектор критикует предшественника, а облик города продолжает страдать». «Можно мы пропустим этот вопрос? У папы давление подскочит, — просит Наталья. — Каждый, кто приезжает в город, приходит в ужас. Вокруг сплошное стекло и сталь, дешевые материалы, никакого плана. Выглядит это как «гаражная» архитектура». Есть ли молодые мастера, продолжающие традиции мозаики и витража? Николай Петрович отвечает коротко: «Из тех, кого я знаю, — никого. Сейчас эпоха граффити: баллончиком вжик-вжик-вжик — и готово». «Нет запросов, — добавляет Наталья. — Фундаментальные вещи, которыми занимался папа, — это очень долго и дорого, этому нужно учиться, чтобы почувствовать материал. Заказчик не будет ждать год, пока мастер режет панно, — он напечатает это на 3D-принтере. И больнее всего, что утрачивается даже то, что уже сделано». «Археологические раскопки» на Красной Бывают и исключения. В кафе K-pop на Красной мозаика 40 лет была зашита гипсокартоном — ее обнаружили во время ремонта. «Люди практически провели археологические раскопки, — говорит Наталья. — Не поленились найти автора, пообщались. Концепция интерьера была уже готова, но ради мозаики ее переделали — вписали по стилистике и колористике так, будто она там и должна быть. За это им низкий поклон».

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Чаще случается обратное. Николай Петрович вспоминает заказчика, для которого детально прорабатывал проект большого дома: замеры, логика помещений, целая стопка эскизов. «После обсуждения он обратился к помощнику: «Открой компьютер и делай». А мне сказал: «А зачем ты мне нужен? Я и сам могу». Космонавты и закрашенная «Чайка» В 1970-е побережье активно застраивалось базами отдыха и санаториями. Одним из первых крупных заказов комбината стала база «Восток» в Новомихайловском — ее строили для космонавтов, хотя отдыхали там в основном школьники и дети сотрудников. Работа заняла около двух с половиной лет. Турков-Собакин отвечал за административный корпус, где создали составные рельефные керамические панно «Знаки Зодиака» и «Животный мир Северного Кавказа». «Недавно базу выставили на продажу — и нас даже не пустили на территорию, чтобы мы могли хотя бы сфотографировать свои работы», — говорит художник. Похожая судьба у соседнего объекта: на базе отдыха «Химик» было 66-метровое панно «Чайка» из поливной керамики. Здание уцелело, а панно просто закрасили яркими красками. «Многое похерено — по всему краю», — резюмирует мастер.

Мастерская Николая Туркова-Собакина в «Арт-Союзе» © Фото Валентины Найды, Юга.ру

Мастерская Николая Туркова-Собакина в «Арт-Союзе» © Фото Валентины Найды, Юга.ру

Мастерская Николая Туркова-Собакина в «Арт-Союзе» © Фото Валентины Найды, Юга.ру

Мастерская Николая Туркова-Собакина в «Арт-Союзе» © Фото Валентины Найды, Юга.ру

Как набирали мозаику Дома книги Концепцию мозаики на Доме книги — одной из визитных карточек Краснодара — Турков-Собакин разрабатывал вместе с архитектором Альбертом Якименко. Воплощение он доверил коллегам: мозаику набирал Валентин Папко, внутренний барельеф делал Александр Аполлонов. Работа начинается с «картона» — так на профессиональном сленге называют перенос утвержденного эскиза в натуральную величину. «Раньше это делали вручную: склеивали бумагу в огромный формат и переносили рисунок по клеткам, чтобы сохранить пропорции, затем контур переводили углем на стену. Сегодня проще — эскиз проецируют на поверхность проектором», — объясняет художник.

Краснодарский дом книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру