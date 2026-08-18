811 квартир и частных домов: в Новороссийске оценили ущерб от самой мощной атаки БПЛА

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко

811 квартир и частных домов пострадали при ударе дронов на Новороссийск, больше 500 человек ждут компенсаций

17 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город продолжает подсчитывать ущерб от мощной атаки БПЛА, которая произошла в ночь на 12 августа. Специальные рабочие группы завершили поквартирный и подомовой обход всех пострадавших территорий.

По официальным данным, ударной волной и осколками задеты 705 квартир и 106 частных домов. В большинстве случаев главный урон пришелся на остекление — выбиты рамы и разбиты стекла.

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На улицах города проходит масштабная уборка. Муниципальные службы, сотрудники управляющих компаний и волонтеры вывозят мусор, собирают фрагменты дронов, распиливают поваленные взрывной волной деревья.

В администрациях районов специалисты формируют списки пострадавших для начисления материальной помощи. В этих реестрах уже значится 521 человек.

В краевой больнице Краснодара в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших. Еще один пациент лежит в медучреждении Новороссийска.

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок.

Как писали Юга.ру, в ночь на 16 августа над Ростовской областью уничтожили больше 150 беспилотников. В результате атаки погибли пять человек.

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811 квартир и частных домов: в Новороссийске оценили ущерб от самой мощной атаки БПЛА
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