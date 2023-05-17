Под Краснодаром загорелся завод «Югтрубпласт»

В станице Динской загорелся завод «Югтрубпласт». Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно огромные клубы дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14:47. В 14:50 на место уже прибыло первое подразделение спасателей. Они установили, что площадь возгорания составила 100 кв. метров.

Огонь полностью потушили в 15:11. Погибших и пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что на заводе загорелись пластиковые трубы.

Как писали Юга.ру, днем 16 мая в Краснодаре загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали жильцов и спасли двух человек.