Под Краснодаром загорелся завод «Югтрубпласт»

Краснодарский край

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  • © кадр из видео t.me/krnd1
    © кадр из видео t.me/krnd1

Возгорание произошло днем 17 мая

В станице Динской загорелся завод «Югтрубпласт». Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно огромные клубы дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14:47. В 14:50 на место уже прибыло первое подразделение спасателей. Они установили, что площадь возгорания составила 100 кв. метров. 

Огонь полностью потушили в 15:11. Погибших и пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что на заводе загорелись пластиковые трубы. 

Как писали Юга.ру, днем 16 мая в Краснодаре загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали жильцов и спасли двух человек.

Динской район МЧС Пожары Происшествия

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