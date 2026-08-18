Житель Дагестана пытался устроиться в полицию по поддельному аттестату

В Дагестане мужчина предоставил при трудоустройстве фальшивый аттестат, но обман вскрылся. Суд вынес ему приговор

18 августа объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила , что в Бабаюртовском районе вынесли приговор жителю, который использовал поддельный аттестат о среднем общем образовании при попытке поступить на службу в органы внутренних дел.

В суде установили, что молодой человек принес подложный документ в отдел кадров местной полиции, претендуя на должность полицейского патрульно-постовой службы.

В ходе проверки выяснилось, что этот аттестат школы Хасавюртовского района никогда не выдавали. На заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Суд признал жителя виновным по статье об использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.