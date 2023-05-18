В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. СМИ сообщают о взрыве на железной дороге
Движение поездов между Севастополем и Симферополем в Крыму остановлено
В телеграм-канале Baza утром 18 мая появилось сообщение о якобы взрыве на ж/д путях между Симферополем и Севастополем, который произошел в 8:20 утра. По официальной информации, с рельсов сошли вагоны с зерном.
Официальный аккаунт «Крымской железной дороги» сообщил, что ЧП произошло «в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
В 8:54 в телеграм-канале госсоветника главы Крыма Крючкова появилась информация о приостановке движения поездов на указанном направлении.
«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Информацию о взрыве власти и правоохранители не подтверждали.
Обновлено в 9:45. Mash сообщил, что «предварительно, СВУ было заложено под ж/д пути в районе села Чистенькое, рядом с Симферополем. Взрыв произошёл в начале состава. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами — около 15 метров, глубина около двух».
Также позже появилась информация о том, что в УФСБ проводят расследование, об этом рассказал глава Крыма.
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