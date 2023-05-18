В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. СМИ сообщают о взрыве на железной дороге

Движение поездов между Севастополем и Симферополем в Крыму остановлено

В телеграм-канале Baza утром 18 мая появилось сообщение о якобы взрыве на ж/д путях между Симферополем и Севастополем, который произошел в 8:20 утра. По официальной информации, с рельсов сошли вагоны с зерном.

Официальный аккаунт «Крымской железной дороги» сообщил, что ЧП произошло «в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

В 8:54 в телеграм-канале госсоветника главы Крыма Крючкова появилась информация о приостановке движения поездов на указанном направлении.