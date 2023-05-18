В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. СМИ сообщают о взрыве на железной дороге

Крым

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  • © скриншот телеграм-канала Осторожно, новости https://t.me/ostorozhno_novosti/16111
    © скриншот телеграм-канала Осторожно, новости https://t.me/ostorozhno_novosti/16111

Движение поездов между Севастополем и Симферополем в Крыму остановлено

В телеграм-канале Baza утром 18 мая появилось сообщение о якобы взрыве на ж/д путях между Симферополем и Севастополем, который произошел в 8:20 утра. По официальной информации, с рельсов сошли вагоны с зерном.

Официальный аккаунт «Крымской железной дороги» сообщил, что ЧП произошло «в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

В 8:54 в телеграм-канале госсоветника главы Крыма Крючкова появилась информация о приостановке движения поездов на указанном направлении.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Информацию о взрыве власти и правоохранители не подтверждали.

Обновлено в 9:45. Mash сообщил, что «предварительно, СВУ было заложено под ж/д пути в районе села Чистенькое, рядом с Симферополем. Взрыв произошёл в начале состава. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами — около 15 метров, глубина около двух».

Также позже появилась информация о том, что в УФСБ проводят расследование, об этом рассказал глава Крыма.

Напомним, ранее Юга.ру рассказывали о пожаре в станице Динской Краснодарского края, там загорелся завод «Югтрубпласт». В начале мая в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. А на НПЗ в поселке Ильском произошло два пожара за двое суток.

Взрыв Железная дорога Крым Поезда

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