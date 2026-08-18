Стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» в РПЛ и Кубке России до конца года

Опубликован календарь игр «Краснодара» в РПЛ и Кубке России до зимней паузы

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала календарь игр клуба до зимней паузы. Ближайшая встреча «быков» состоится в среду, 19 августа: в рамках Кубка России команда сыграет против московского «Динамо» в 20:45.

Расписание игр «черно-зеленых»: 10 октября в 19:30: домашний матч с «Зенитом», 10-й тур РПЛ;

домашний матч с «Зенитом», 10-й тур РПЛ; 13 октября в 20:45: домашний матч с «Факелом» в рамках 4-го тура Кубка России;

домашний матч с «Факелом» в рамках 4-го тура Кубка России; 17 октября в 19:30: выездной матч с «Локомотивом», 11-й тур РПЛ;

выездной матч с «Локомотивом», 11-й тур РПЛ; 24 октября в 19:30: домашняя встреча с «Балтикой», 12-й тур РПЛ;

домашняя встреча с «Балтикой», 12-й тур РПЛ; 27 октября в 20:30: домашний матч с «Динамо» в рамках 5-го тура Кубка России;

домашний матч с «Динамо» в рамках 5-го тура Кубка России; 31 октября в 19:45: выездной матч с «Родиной», 13-й тур РПЛ;

выездной матч с «Родиной», 13-й тур РПЛ; 7 ноября в 19:30: домашняя встреча с ЦСКА, 14-й тур РПЛ;

домашняя встреча с ЦСКА, 14-й тур РПЛ; 22 ноября в 14:00: выездной матч с «Динамо», 15-й тур РПЛ;

выездной матч с «Динамо», 15-й тур РПЛ; 25 ноября в 18:00: выездной матч с ФК «Ахмат» в рамках 6-го тура Кубка России;

выездной матч с ФК «Ахмат» в рамках 6-го тура Кубка России; 29 ноября в 15:15: выездная игра с «Ростовом», 16-й тур РПЛ;

выездная игра с «Ростовом», 16-й тур РПЛ; 6 декабря в 19:30: домашний матч против «Рубина», 17-й тур РПЛ.