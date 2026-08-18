Стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» в РПЛ и Кубке России до конца года

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Опубликован календарь игр «Краснодара» в РПЛ и Кубке России до зимней паузы

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала календарь игр клуба до зимней паузы. Ближайшая встреча «быков» состоится в среду, 19 августа: в рамках Кубка России команда сыграет против московского «Динамо» в 20:45.

Читайте также:

Расписание игр «черно-зеленых»:

  • 10 октября в 19:30: домашний матч с «Зенитом», 10-й тур РПЛ;
  • 13 октября в 20:45: домашний матч с «Факелом» в рамках 4-го тура Кубка России;
  • 17 октября в 19:30: выездной матч с «Локомотивом», 11-й тур РПЛ;
  • 24 октября в 19:30: домашняя встреча с «Балтикой», 12-й тур РПЛ;
  • 27 октября в 20:30: домашний матч с «Динамо» в рамках 5-го тура Кубка России;
  • 31 октября в 19:45: выездной матч с «Родиной», 13-й тур РПЛ;
  • 7 ноября в 19:30: домашняя встреча с ЦСКА, 14-й тур РПЛ;
  • 22 ноября в 14:00: выездной матч с «Динамо», 15-й тур РПЛ;
  • 25 ноября в 18:00: выездной матч с ФК «Ахмат» в рамках 6-го тура Кубка России; 
  • 29 ноября в 15:15: выездная игра с «Ростовом», 16-й тур РПЛ;
  • 6 декабря в 19:30: домашний матч против «Рубина», 17-й тур РПЛ.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» открыл филиалы академии в Краснодаре и Ейске.

Краснодар Кубок России РПЛ Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

Новости

Стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» в РПЛ и Кубке России до конца года
Житель Дагестана пытался устроиться в полицию по поддельному аттестату
В Краснодаре застройщик «Бауинвест» прокомментировал жалобу к Путину жителей ЖК «Легенда»
Мошенники начали предлагать горящие путевки в санатории Краснодарского края и Крыма
В Армавире скорая помощь столкнулась с «Газелью». Пострадали пять человек
811 квартир и частных домов: в Новороссийске оценили ущерб от самой мощной атаки БПЛА

Лента новостей

Сорок лет под гипсокартоном
Вчера, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара
«Белый мыс» в Геленджике
14 августа, 18:11
«Белый мыс» в Геленджике
Как выглядит винный город и что там уже открылось
«В закрытой банке футбол не развивается»
14 августа, 14:14
«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026

Реклама на сайте