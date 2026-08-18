В Краснодаре застройщик «Бауинвест» прокомментировал жалобу к Путину жителей ЖК «Легенда»

Краснодарский край

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  • Строительство ТЦ около ЖК «Легенда» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Строительство ТЦ около ЖК «Легенда» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

ГК «Бауинвест» рассказала о споре вокруг территории ЖК «Легенда»

Предыстория. В июне жители ЖК «Легенда» на улице 40-летия Победы возмутились, что компания «Бауинвест» начала строить трехэтажный торговый центр у их дома. По их мнению, фирма перекрыла пожарную дорогу, забрала места под мусорные контейнеры под свои нужды и собирается демонтировать ливневки.

«Бауинвест» опроверг претензии жильцов ЖК «Легенда». Застройщик заявил, что имеет право на земельный участок и законно возводит на нем ТЦ.

14 августа жильцы ЖК «Легенда» записали видеообращение к президенту Путину. Собравшиеся заявили, что местные власти не могут решить их проблему, и попросили главу государства вмешаться.

18 августа ГК «Бауинвест» вновь сообщила свою позицию редакции Юга.ру. В компании подчеркнули, что ранее опубликованные разъяснения остаются актуальными. 

Кому принадлежит участок под строительство торгового комплекса

Участок с кадастровым номером 23:43:0142047:59704 площадью 7468 кв. метров предназначен для размещения объектов торговли. По информации компании, с 2012 года земля находится в аренде у ГК «Бауинвест».

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Ливневки, проезд и мусорные площадки

Как отмечают в «Бауинвест», ливневки, проезд и площадки для сбора ТКО размещены на арендованном компанией участке без согласования с правообладателем земли. Для решения вопроса компания провела несколько встреч с жителями ЖК «Легенда» и департаментом градостроительства Краснодара. Представители застройщика — «РенКапСтрой» — на них не присутствовали.

В ходе обсуждений, выяснилось, что площадки для мусорных контейнеров согласно проекту должны располагаться во внутренней части двора жилого комплекса, а не за его пределами. «Бауинвест» заявляет, что, поскольку застройщик не принимает участия в решении возникшего вопроса, компания предложила управляющей организации и жителям безвозмездную помощь в обустройстве новых площадок для контейнеров. УК определила место для сбора отходов, после чего там установили соответствующую площадку. Однако контейнеры до сих пор не разместили из-за возражений со стороны жителей.

Что касается проезда рядом с ЖК, то, по данным «Бауинвест», в проекте строительства ТЦ он есть, а утверждения о его полном исчезновении считают недостоверными.

Раздел земельного участка

Еще один спорный момент, по данным «Бауинвест», удалось выявить в ходе разбирательств вокруг территории жилого комплекса. Как утверждает компания, спустя четыре года после ввода ЖК «Легенда» в эксплуатацию из общей земли был выделен участок площадью около 4 тыс. кв. метров для строительства магазина. Таким образом, площадь земли, которая должна находиться в собственности жителей жилого комплекса, уменьшилась.

Горожане заявили, что не давали согласия на раздел земельного участка. В связи с этим направлен запрос в прокуратуру.

Решение ситуации

В компании отмечают, что уже неоднократно разъясняли свою позицию и предоставляли документы по спорным вопросам. Однако жители ЖК «Легенда» продолжают обвинять компанию в возникших проблемах.

В «Бауинвест» подчеркивают отсутствие участия со стороны застройщика «РенКапСтрой». В компании также заявили, что столкнулись с большим количеством негативных отзывов и обвинений, которые могут повлиять на ее деловую репутацию.

При этом компания подчеркнула, что с пониманием относится к позиции жителей ЖК «Легенда» и заинтересована в том, чтобы разрешить конфликт максимально комфортно для всех сторон. «Бауинвест» заявляет о готовности соблюдать законодательство и поддерживает проведение проверки действий застройщика «РенКапСтрой» и УК «Возрождение» со стороны прокуратуры.

Как писали Юга.ру, 27 апреля мэр Краснодара одобрил проект планировки нового микрорайона на месте масложиркомбината. Ранее городские власти обещали не застраивать территорию высотками.

Город Краснодар Строительство

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