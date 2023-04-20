В Краснодаре концерт группы «Алиса» перенесли на октябрь. Это подтвердили в «Кроп Аrena»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника
    © Фото Евгения Резника

Концерт рок-группы должен был состояться 28 апреля. Его перенесли на 6 октября

В Краснодаре концерт группы «Алиса» должен был состояться 28 апреля. Его перенесли на 6 октября, это подтвердили в «Кроп Аrena».

В Arena Hall в Краснодаре отменяют мероприятия, но не возвращают деньги за билеты:

Площадка разместила пост о переносе концерте у себя в телеграме. Там сказано, как вернуть билет. На сайте рок-группы также указано, что «приобретённые ранее билеты остаются действительными».

В октябре 2022 года «Коммерсантъ» сообщал, что лидер «Алисы» Константин Кинчев высказался в поддержку Юрия Шевчука, Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) и Бориса Гребенщикова. Эти музыканты выступают против спецоперации в Украине.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре отменили концерт группы «Грот». Он должен был пройти вечером 17 апреля. Об отмене концерта зрители узнали за час до саундчека. По данным СМИ, причиной стала критика СВО со стороны музыкантов.

Как сообщали Юга.ру, до этого в Краснодаре отменили концерты ИнстасамкиАни ЛоракАлександра РеввыЯрослава Евдокимова и группы Shortparis.


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В Краснодаре концерт группы «Алиса» перенесли на октябрь. Это подтвердили в «Кроп Аrena»
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