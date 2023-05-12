«Вторая олимпийская стройка». Создание курорта «Новая Анапа» оценили в 1 трлн рублей

«На одном из совещаний коллегами из «Туризм.РФ» был задекларирован общий объем инвестиций порядка 1 трлн рублей всего, в весь проект «Новая Анапа». Но я думаю, что это будет иметь уточнения», — отметил Швец.



По его словам, для строительства курорта будут привлекаться частные инвестиции и средства из различных бюджетов. Сегодня проходят инженерные изыскания и планировка территории.

«По сути это будет вторая олимпийская стройка, аналог ее приморского кластера», — заявил мэр Анапы.



Также Василий Швец сообщил, что курорт сможет принимать до 5 млн туристов в год. По его словам, «проект принесёт огромные плюсы и для муниципалитета, и для всей страны».



Напомним, что в декабре 2022 года в «Новую Анапу» планировали инвестировать 350 млрд рублей. Воплатить проект в жизнь хотели еще 15 лет назад. Эксперт Леонид Курагин рассказал, что «фактически это будет целый город-курорт». Там появятся не только места размещения, но и субтропические детские площадки, зоны отдыха на открытом воздухе и различные сервисы.



Как сообщали ранее Юга.ру, план «Новой Анапы» разработают в 2024 году.