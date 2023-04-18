«Фактически это будет целый город-курорт». Эксперт рассказал детали проекта «Новая Анапа»

По данным экспертов, курорт сможет удержать в стране около 80 млрд рублей в год

Также в пресс-службе сервиса бронирований рассказали, что проект предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума. Кроме объектов отдыха, по данным «Едем-в-Гости.ру», на побережье возведут клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню.

По словам Курагина, на побережье построят мощный туристический кластер. Спикер сказал, что там появятся не только места размещения, но и элементы курортной экосистемы — субтропические детские площадки, зоны отдыха на открытом воздухе и различные сервисы.

«Фактически это будет целый город-курорт. Развитие российского туризма, однозначно, долгосрочная инвестиция. Сегодня мы наблюдаем тенденцию на ежегодное повышение спроса на бронирование жилья. Также отмечу, что нацеленность на здоровый образ жизни и превентивную медицину тоже набирает популярность не только в России, в мире в целом. Если вывести курорты юга на должный уровень, создать достаточное разнообразие предложений на рынке, то значит получится заиметь стабильный туристический поток не только граждан России, но и зарубежных гостей», — добавил Курагин.

По данным сервиса, рядом с «Новой Анапой» построят автомагистраль, которая свяжет курорт с трассой в Крым. Также сообщается, что проект будет приносить около 8 млрд налогов в год и удержит в стране примерно 80 млрд рублей.

Ранее Юга.ру писали, что о строительстве курорта говорили еще в 2011 году. И только в феврале 2022 года администрация Краснодарского края заключила с корпорацией «Туризм.РФ» соглашение о сотрудничестве.

Компания уже проделала предварительную работу по проекту. Власти заявили, что в курорт хотят инвестировать 350 млрд рублей. Площадь нового курорта составит 1,6 тыс. га земли. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что проект привлечет около 5 млн туристов в год.