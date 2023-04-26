План «Новой Анапы» разработают в 2024 году

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Представители корпорации Туризм.рф и мэрии курорта 26 апреля обсудили реализацию проекта «Новая Анапа»

Рабочее совещание прошло под руководством вице-мэра Виталия Воронова. На встрече рассмотрели вопросы проведения инженерных изысканий, разработку архитектурных и планировочных решений на территории будущего туристического кластера.

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План развития участка общей площадью 1,6 тыс. га между Чёрным морем и Кизилташским лиманом разработают в 2024 году. Проект, в который планируют инвестировать 350 млрд рублей, должен стать рекреационным центром международного уровня. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что «Новая Анапа» будет привлекать около 5 млн туристов в год.

Напомним, разрабатываемый туристический кластер будет городом в городе. Проект предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню.

Как писали Юга.ру, в конце декабря СМИ сообщали, что в Темрюкском районе может появиться новый город-курорт. Его площадь составит около 3 тыс. га. Он будет рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек. 

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