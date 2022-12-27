В «Новую Анапу» хотят инвестировать 350 млрд рублей. Курорт планировали создать ещё 15 лет назад

Инвесторы нового курорта в Анапе могут получить государственные преференции

В правительстве России обсудили создание федеральных круглогодичных морских курортов. Такое поручение кабмину дал президент после заседания Президиума Госсовета 30 октября 2022 года. Один из приоритетных проектов — Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа». По словам ответственного за туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко, популярность внутреннего туризма растет, однако упирается в дефицит гостиниц и пляжей. По мнению чиновника, потенциал Краснодарского края сегодня реализован не полностью. «Создание Всероссийского курорта «Новая Анапа» на территории 1,6 тыс. га позволит создать для российских туристов 15 тыс. новых гостиничных номеров, увеличить на 17 км песчаные пляжи. Впечатляют масштабы проекта в новейшей истории России. На курорте будут построены набережные, рестораны, аквапарк, сервисная инфраструктура. Для региона проект принесёт мощный социально-экономический эффект, это не менее 14 тыс. новых рабочих мест и свыше 350 млрд инвестиций», — отметил Чернышенко

В феврале 2022 года администрация Краснодарского края заключила с корпорацией «Туризм.РФ» соглашение о сотрудничестве. Его цель — развитие туристической инфраструктуры в регионе в рамках профильного нацпроекта. «Корпорацией проделана предварительная работа по проекту курорта “Новая Анапа” <...> Есть ряд предложений по преференциям, которыми можно наделить эту территорию для привлечения инвесторов. При проектировании и строительстве инфраструктуры необходимо привлечь институты развития, крупные банки, а также создать общественный экспертный совет», — рассказал гендиректор корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов. Вице-премьер Чернышенко поручил подготовить детальный график реализации проекта. Заинтересованные ведомства должны представить свои предложения. До 1 февраля правительство планирует принять согласованные решения по реализации проекта.