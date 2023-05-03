Путин поддержал строительство курорта «Новая Анапа»

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

2 мая на совещании с членами правительства Владимир Путин отметил перспективность проекта «Новая Анапа»

В ходе совещания 2 мая президент РФ Владимир Путин поддержал развитие туристического кластера. Об этом сообщает «Мэрия Анапы».

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«Мне нравится этот проект, я думаю, что он хороший, нужно его поддерживать. Но нужно снять озабоченность руководства регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры», — заявил глава государства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил президента за внимание к развитию туристической отрасли и региону.

«Детали строительства этого курортного кластера мы не так давно обсуждали с руководством Туризм. РФ. Не сомневаюсь, у нас получится реализовать проект с качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса», — отметил Кондратьев. 

Мэр Анапы Василий Швец также подчеркнул значимость проекта для города. По его словам, там планируют создать до 25 тыс. новых рабочих мест, а также развивать инженерную и транспортную инфраструктуру.

Ранее Юга.ру писали, что проект «Новая Анапа» будет городом в городе. Он предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню. Общая площадь курорта составит 1,6 тыс. га. Построить его хотят между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. В проект планируют инвестировать 350 млрд рублей. 

Как сообщали ранее Юга.ру, по данным СМИ, новый город-курорт могут построить в Темрюкском районе.

Анапа Благоустройство Василий Швец Вениамин Кондратьев Владимир Путин Курорт «Новая Анапа» Курорты и туризм

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