Путин поддержал строительство курорта «Новая Анапа»

«Мне нравится этот проект, я думаю, что он хороший, нужно его поддерживать. Но нужно снять озабоченность руководства регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры», — заявил глава государства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил президента за внимание к развитию туристической отрасли и региону.

«Детали строительства этого курортного кластера мы не так давно обсуждали с руководством Туризм. РФ. Не сомневаюсь, у нас получится реализовать проект с качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса», — отметил Кондратьев.

Мэр Анапы Василий Швец также подчеркнул значимость проекта для города. По его словам, там планируют создать до 25 тыс. новых рабочих мест, а также развивать инженерную и транспортную инфраструктуру.



Ранее Юга.ру писали, что проект «Новая Анапа» будет городом в городе. Он предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню. Общая площадь курорта составит 1,6 тыс. га. Построить его хотят между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. В проект планируют инвестировать 350 млрд рублей.

Как сообщали ранее Юга.ру, по данным СМИ, новый город-курорт могут построить в Темрюкском районе.