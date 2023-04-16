В Геленджике, Новороссийске и ещё двух населенных пунктах на двое суток отключат или ограничат подачу воды
Чтобы подключить новый участок водовода к Троицкому групповому водопроводу, в Геленджике и Новороссийске на двое суток ограничат подачу воду, а в некоторых районах отключат её полностью
По сообщению администрации Геленджика, ограничения подачи воды продлятся с 6:00 вторника, 18 апреля, до 6:00 четверга, 20 апреля. Работы проведет ГУП «Кубаньводокомплекс».
Сотрудники «Концессии водоснабжения — Геленджик» подготовили план действий, чтобы обеспечить жителей водой на период проведения работ. На графике ниже разными цветами обозначены следующие зоны:
- зеленым цветом показаны районы, где вода будет доступна как обычно;
- желтым цветом выделены зоны, где воду будут подавать дважды в день по графику с 6:00 до 8:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером;
- красным цветом обозначены участки, где в эти двое суток центральное водоснабжение полностью отключат.
Там, где воду отключат полностью, её будут подвозить автоцистернами по заявкам. Сделать заявку можно по телефону: 8(86141)2-10-33.
ГТРК «Кубань» сообщило о том, что в этот же период воду отключат в Новороссийске, селе Гайдук и поселке Верхнебаканский. Отключение начнется в 6:00 во вторник, 18 апреля, и продлится до конца суток 19 апреля. При этом её обещают дважды включить: 18 апреля с 18:00 до 20:00 и 19 апреля с 19:00 до 20:00. Воду по двум адресам подключить не смогут и будут подвозить автоцистернами по заявкам: Анапское шоссе, 41 и Мысхакское шоссе, 59.
МУП «Водоканал города Новороссийска» также сообщает о том, что на момент публикации идет ремонт, чтобы восстановить водоснабжение к домам на улицах Таймырская, Бакинская, Горная и Карьерная.
ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» начало предоставлять городу свои услуги четыре года назад, 1 мая 2019 года. Тогда Юга.ру опубликовали большой материал о том, как прекратило работу МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», как прошел конкурс, единственным участником которого были «Концессии водоснабжения — Геленджик», и кто руководит этим предприятием. Тогда в пресс-службе компании журналистке Юга.ру рассказали, что собираются реконструировать инженерные сети и построить новые за четыре года.
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В июле 2022 года Юга.ру писали, что Геленджику выделили 6,5 млрд рублей на строительство водовода. Город уже много лет страдает от регулярной нехватки воды, сезонных отключений и поломок Троицкого водопровода. Также в 2022 году Краснодарский край получил первый миллиард рублей на строительство и ремонт трех групповых водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского.
Ранее Юга.ру писали, что из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике.