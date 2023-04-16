В Геленджике, Новороссийске и ещё двух населенных пунктах на двое суток отключат или ограничат подачу воды

Чтобы подключить новый участок водовода к Троицкому групповому водопроводу, в Геленджике и Новороссийске на двое суток ограничат подачу воду, а в некоторых районах отключат её полностью

Схема зон отключения воды в Геленджике с 18 по 20 апреля 2023 года © Графика с сайта городской администрации Геленджика admgel.ru

Схема зон отключения воды в Геленджике с 18 по 20 апреля 2023 года © Графика с сайта городской администрации Геленджика admgel.ru

Там, где воду отключат полностью, её будут подвозить автоцистернами по заявкам. Сделать заявку можно по телефону: 8(86141)2-10-33.

ГТРК «Кубань» сообщило о том, что в этот же период воду отключат в Новороссийске, селе Гайдук и поселке Верхнебаканский. Отключение начнется в 6:00 во вторник, 18 апреля, и продлится до конца суток 19 апреля. При этом её обещают дважды включить: 18 апреля с 18:00 до 20:00 и 19 апреля с 19:00 до 20:00. Воду по двум адресам подключить не смогут и будут подвозить автоцистернами по заявкам: Анапское шоссе, 41 и Мысхакское шоссе, 59.

МУП «Водоканал города Новороссийска» также сообщает о том, что на момент публикации идет ремонт, чтобы восстановить водоснабжение к домам на улицах Таймырская, Бакинская, Горная и Карьерная.