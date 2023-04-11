Апелляционный суд Ростова-на-Дону отказал жителям станицы Полтавской в закрытии мусорного полигона

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения предыдущее решение и отказал в закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Информация об этом есть в картотеке краевого арбитражного суда.

Один из активистов, выступающих за закрытие свалки, рассказал «Ъ-Кубань», что основным доводом власти является отсутствие альтернатив полигону. Также, по словам мужчины, решения судов первой инстанции и апелляции активисты обжалуют в кассации.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2022 года администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд края иск о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. 30 ноября суд отказал в удовлетворении требования истца. После этого в январе 2023 года кубанский арбитраж отклонил иск по закрытию свалки. Тогда решение обжаловали в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону.