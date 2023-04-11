Апелляционный суд Ростова-на-Дону отказал жителям станицы Полтавской в закрытии мусорного полигона
Теперь активисты хотят обжаловать решение в кассации
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения предыдущее решение и отказал в закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Информация об этом есть в картотеке краевого арбитражного суда.
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Один из активистов, выступающих за закрытие свалки, рассказал «Ъ-Кубань», что основным доводом власти является отсутствие альтернатив полигону. Также, по словам мужчины, решения судов первой инстанции и апелляции активисты обжалуют в кассации.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2022 года администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд края иск о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. 30 ноября суд отказал в удовлетворении требования истца. После этого в январе 2023 года кубанский арбитраж отклонил иск по закрытию свалки. Тогда решение обжаловали в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону.
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Параллельно с этим жители станицы направили жалобы в администрацию президента РФ и прокуратуру региона. С вопросом о закрытии полигона они обращались и к губернатору края Вениамину Кондратьеву. Он ответил, что закрывать свалку не нужно. По его словам, необходимо требовать от инвестора качественной эксплуатации полигона. Также глава Кубани отметил, что мусоровозы не должны ездить через станицу.
Но после этого ситуация не улучшилась. Грузовики продолжили ездить по улицам населенного пункта, а жители установили круглосуточный контроль за дорогой.
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