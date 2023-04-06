Полиция начала задерживать жителей станицы Полтавской, протестующих против проезда мусоровозов

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Говорит НеМосква»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Говорит НеМосква»

В станице Полтавской Краснодарского края, где местные жители перекрыли грузовикам дорогу к мусорному полигону, начались попытки задержания протестующих

На видео, опубликованном телеграм-каналом «ЧП Краснодар» видно, что водитель мусоровоза продолжает движение, несмотря на то, что на дороге живым щитом стоят люди. Сотрудники полиции и ГИБДД пытаются отодвинуть протестующих.

На другой записи стражи порядка пытаются усадить в спецтранспорт женщину. Она говорит, что не будет залезать в него. Далее на кадрах видно, что мусоровозы начали беспрепятственно ехать по улице Тельмана в сторону полигона. Протестующие выстроились на обочине.

Как писали Юга.ру, 6 апреля региональный оператор по вывозу ТКО в Крымской зоне «Экотехпром» обвинил жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора. Напомним, станичники ещё на прошлой неделе установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку.

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«Экотехпром» обвинил жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора. Станичники продолжают защищать дорогу от грузовиков

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