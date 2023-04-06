Полиция начала задерживать жителей станицы Полтавской, протестующих против проезда мусоровозов

На видео, опубликованном телеграм-каналом «ЧП Краснодар» видно, что водитель мусоровоза продолжает движение, несмотря на то, что на дороге живым щитом стоят люди. Сотрудники полиции и ГИБДД пытаются отодвинуть протестующих.

На другой записи стражи порядка пытаются усадить в спецтранспорт женщину. Она говорит, что не будет залезать в него. Далее на кадрах видно, что мусоровозы начали беспрепятственно ехать по улице Тельмана в сторону полигона. Протестующие выстроились на обочине.