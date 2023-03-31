Жители Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку
Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае организовали круглосуточное дежурство вдоль дороги, ведущей к местной свалке
Активисты таким образом пытаются помешать мусоровозам проехать через станицу. Ежедневно группа из нескольких местных жителей выходит на улицу Тельмана и собой перекрывает путь машинам.
По словам активистов, на каждую попытку мусоровозов проехать они вызывают патруль ГИБДД, который выписывает водителям большегрузов штрафы. Несколько машин с отходами удалось развернуть и отправить за пределы станицы.
«Мы выставили круглосуточное дежурство на улице Тельмана в станице с целью не допустить нарушений. Грузовики, загруженные свыше 20 тонн, не могут перевозить на местный полигон мусор. Здесь даже установлен соответствующий знак»,— комментирует «Ъ-Кубань» председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева.
Напомним, жители станицы Полтавской уже долгое время ведут борьбу со свалкой, расположенной в 1 км от населённого пункта. Люди выходят контролировать движение мусоровозов регулярно. Грузовики не пускали через станицу 29 марта, 27 марта и 23 марта.
Как писали Юга.ру, в январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон в Полтавской не нужно закрывать, а с инвестором должны обговорить четкие правила эксплуатации. Глава региона отметил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.