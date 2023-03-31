Жители Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку

Активисты таким образом пытаются помешать мусоровозам проехать через станицу. Ежедневно группа из нескольких местных жителей выходит на улицу Тельмана и собой перекрывает путь машинам.

По словам активистов, на каждую попытку мусоровозов проехать они вызывают патруль ГИБДД, который выписывает водителям большегрузов штрафы. Несколько машин с отходами удалось развернуть и отправить за пределы станицы.

«Мы выставили круглосуточное дежурство на улице Тельмана в станице с целью не допустить нарушений. Грузовики, загруженные свыше 20 тонн, не могут перевозить на местный полигон мусор. Здесь даже установлен соответствующий знак»,— комментирует «Ъ-Кубань» председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева.

Напомним, жители станицы Полтавской уже долгое время ведут борьбу со свалкой, расположенной в 1 км от населённого пункта. Люди выходят контролировать движение мусоровозов регулярно. Грузовики не пускали через станицу 29 марта, 27 марта и 23 марта.