«30 лет спокойно жили, а теперь не хотят». Кондратьев заявил, что мусорный полигон в Полтавской не нужно закрывать

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии 12 января заявил, что закрывать мусорный полигон в Полтавской не планируют. По его словам, инвестор вложил в реконструкцию свалки около 50 млн рублей и её закрытие может привести к отказу от сотрудничества с краевыми властями.

«Полигон появился 30 лет назад, а 2 года назад его приобрел инвестор, вложил более 50 млн рублей в реконструкцию. Это тоже бизнес. И вот 30 лет спокойно жили, а теперь заявляют о том, что не хотят рядом с ним жить. Ситуация и не по-человечески и нелогично как-то звучит. Инвестор же тоже вкладывает деньги. А теперь я либо кто-то ему скажет, что полигон закрывается. И какой после этого инвестор будет связываться с краем», — сказал губернатор.

По словам Кондратьева, от инвестора нужно требовать качественной эксплуатации полигона. Он отметил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской. Также губернатор добавил, что никакого запаха от свалки идти не должно.

«Давайте потребуем, что полигон будет качественно эксплуатироваться. Давайте контролировать, смотреть и вместе требовать. Я требую, в том числе и от своих коллег, чтобы с инвестором были оговорены жесткие рамки и требования», — добавил глава края.

Кондратьев отметил, что речь о закрытии полигона может идти только в случае невыполнения требований, связанных с экологическим содержанием.

Руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко отметил, что тема ЖКХ оказалась самой популярной. Он выделил три группы однотипных вопросов, предположив, что их задавали инициативные граждане. Вопросы касались мусорных полигонов в Белореченске, станице Полтавской и Борисовке. О свалке в Полтавской Шевченко сказал, что жители категорически не согласны с решением о продолжении использования полигона.

Юга.ру неоднократно рассказывали о требованиях местных жителей закрыть свалку. Люди жалуются, что от полигона исходит сильный неприятный запах, а грузовики с отходами ежедневно едут на свалку через жилой сектор. Также по словам жителей, по границе участка проходит оросительный канал, связанный с Азовским морем. Вода из этих каналов поступает в рисовые чеки. В сентябре власти Красноармейского района подали в краевой арбитражный суд иск о закрытии полигона. Суд не удовлетворил требование.

По мнению суда, закрытие полигона повлечет нарушение рационального использования земельных участков и необоснованно ограничит доступ регоператора к деятельности в области обращения с отходами. Также «Кубаньмелиоводхоз» сказал, что вода из канала, протекающего рядом со свалкой, не используется для полива риса.