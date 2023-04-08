Власти: в районе Славянска-на-Кубани запустят полигон ТБО. К свалке в Полтавской проложат дорогу в объезд станицы

Чтобы снизить нагрузку на полигон ТБО в Полтавской власти планируют запустить сортировочный комплекс и сделать альтернативную дорогу

Телеграм-канал краевого Оперштаба 7 апреля опубликовал заявление регионального министерства ТЭК и ЖКХ. Оно касается разрешения кризисной ситуации с мусорным полигоном в станице Полтавской. Там накануне произошли задержания активистов. Они блокировали проезд мусоровозов на местную свалку через населенный пункт.

По данным министерства ТЭК и ЖКХ края, в Крымской зоне действуют два объекта размещения ТБО — Темрюкский и Полтавский полигоны. Однако в районе Славянска-на-Кубани есть ещё один объект, который не используется.

Сейчас собственник регистрирует участок. Полигон планируют включить в госреестр объектов размещения отходов. Это произойдет не ранее июля-августа 2023 года. По плану министерства ТЭК и ЖКХ края, ввод этого объекта уменьшит нагрузку на полигон в станице Полтавской.

Параллельно идет разработка альтернативного маршрута движения мусоровозов в объезд Полтавской. Также на объекте планируют открыть сортировочный комплекс. Это должно уменьшить объемы размещения отходов на полигоне.