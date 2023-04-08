Власти: в районе Славянска-на-Кубани запустят полигон ТБО. К свалке в Полтавской проложат дорогу в объезд станицы
Чтобы снизить нагрузку на полигон ТБО в Полтавской власти планируют запустить сортировочный комплекс и сделать альтернативную дорогу
Телеграм-канал краевого Оперштаба 7 апреля опубликовал заявление регионального министерства ТЭК и ЖКХ. Оно касается разрешения кризисной ситуации с мусорным полигоном в станице Полтавской. Там накануне произошли задержания активистов. Они блокировали проезд мусоровозов на местную свалку через населенный пункт.
По данным министерства ТЭК и ЖКХ края, в Крымской зоне действуют два объекта размещения ТБО — Темрюкский и Полтавский полигоны. Однако в районе Славянска-на-Кубани есть ещё один объект, который не используется.
Сейчас собственник регистрирует участок. Полигон планируют включить в госреестр объектов размещения отходов. Это произойдет не ранее июля-августа 2023 года. По плану министерства ТЭК и ЖКХ края, ввод этого объекта уменьшит нагрузку на полигон в станице Полтавской.
Параллельно идет разработка альтернативного маршрута движения мусоровозов в объезд Полтавской. Также на объекте планируют открыть сортировочный комплекс. Это должно уменьшить объемы размещения отходов на полигоне.
Читайте также:
Кроме того, краевое министерство ТЭК и ЖКХ рассказало, что в Крымском районе планируют построить Экотехнопарк для переработки вторсырья. Это также должно снизить объемы размещения отходов на Кубани.
Отметим, что ни на официальном сайте министерства ТЭК и ЖКХ, ни на портале администрации Краснодарского края данного заявления нет. Оно размещено лишь в телеграм-канале «Оперштаб Краснодарского края».
Как ранее сообщали Юга.ру, в конце марта жители станицы Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку. Спустя несколько дней противостояния грузовики поехали на людей и прорвали оборону на улицах Полтавской.