Власти: в районе Славянска-на-Кубани запустят полигон ТБО. К свалке в Полтавской проложат дорогу в объезд станицы

Краснодарский край

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  • Оросительный канал и мусорный полигон в Полтавской © Фото предоставлено Юга.ру Натальей Горяевой
    Оросительный канал и мусорный полигон в Полтавской © Фото предоставлено Юга.ру Натальей Горяевой

Чтобы снизить нагрузку на полигон ТБО в Полтавской власти планируют запустить сортировочный комплекс и сделать альтернативную дорогу

Телеграм-канал краевого Оперштаба 7 апреля опубликовал заявление регионального министерства ТЭК и ЖКХ. Оно касается разрешения кризисной ситуации с мусорным полигоном в станице Полтавской. Там накануне произошли задержания активистов. Они блокировали проезд мусоровозов на местную свалку через населенный пункт.  

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По данным министерства ТЭК и ЖКХ края, в Крымской зоне действуют два объекта размещения ТБО — Темрюкский и Полтавский полигоны. Однако в районе Славянска-на-Кубани есть ещё один объект, который не используется.

Сейчас собственник регистрирует участок. Полигон планируют включить в госреестр объектов размещения отходов. Это произойдет не ранее июля-августа 2023 года. По плану министерства ТЭК и ЖКХ края, ввод этого объекта уменьшит нагрузку на полигон в станице Полтавской.

Параллельно идет разработка альтернативного маршрута движения мусоровозов в объезд Полтавской. Также на объекте планируют открыть сортировочный комплекс. Это должно уменьшить объемы размещения отходов на полигоне.  

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Кроме того, краевое министерство ТЭК и ЖКХ рассказало, что в Крымском районе планируют построить Экотехнопарк для переработки вторсырья. Это также должно снизить объемы размещения отходов на Кубани.

Отметим, что ни на официальном сайте министерства ТЭК и ЖКХ, ни на портале администрации Краснодарского края данного заявления нет. Оно размещено лишь в телеграм-канале «Оперштаб Краснодарского края».

Как ранее сообщали Юга.ру, в конце марта жители станицы Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку. Спустя несколько дней противостояния грузовики поехали на людей и прорвали оборону на улицах Полтавской.

Вениамин Кондратьев ЖКХ Красноармейский район Мусор Полиция Экология

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