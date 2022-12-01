Суд отказался закрывать свалку в Полтавской. Администрация Красноармейского района проиграла
Закрытия полигона давно требуют активисты
Напомним, мусорный полигон находится примерно в 1 км от станицы Полтавской в северо-западной стороне и работает с 1992 года. Его проектировали только для жителей Красноармейского района, но сейчас туда свозят отходы еще из Крымского и Славянского районов.
К участку свалки прилегают земли сельхозназначения. А по границе участка проходит оросительный канал, связанный с Азовским морем. Местные жители жалуются на неприятный запах и мусоровозы, которые едут на полигон через жилой сектор.
Жители Полтавской неоднократно жаловались на полигон местным властям и даже писали в администрацию президента РФ. А весной активисты перекрывали дорогу мусоровозам.
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После этого некоторых активистов оштрафовали на 5 тыс. рублей. Их признали виновными по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация митинга с нарушением общественного порядка).
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что свалка не влияет на качество воды в оросительных каналах, но в сбросном канале севернее полигона превышено количество загрязняющих веществ. Источник загрязнения находится около очистных сооружений канализации МП ЖКХ района.
Позже проверку провели в краевой прокуратуре. Собственнику полигона внесли представление и обязали устранить нарушения.
Глава Красноармейского района Юрий Васин говорил, что закрытия свалки можно добиться только через суд. Администрация района в начале октября подала иск в Арбитражный суд края. В качестве третьего лица по делу привлекли ООО «Зерновая компания «Полтавская».
30 ноября Арбитражный суд отказался удовлетворить требования истца. Это значит, что администрация проиграла дело и свалку не закроют.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Новороссийске экологи просят закрыть свалку на горе Щелба. Они считают, что фильтрат от полигона загрязняет местные реки.