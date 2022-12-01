Суд отказался закрывать свалку в Полтавской. Администрация Красноармейского района проиграла

Краснодарский край

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  • Арбитражный суд Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Арбитражный суд Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Закрытия полигона давно требуют активисты

Напомним, мусорный полигон находится примерно в 1 км от станицы Полтавской в северо-западной стороне и работает с 1992 года. Его проектировали только для жителей Красноармейского района, но сейчас туда свозят отходы еще из Крымского и Славянского районов.

К участку свалки прилегают земли сельхозназначения. А по границе участка проходит оросительный канал, связанный с Азовским морем. Местные жители жалуются на неприятный запах и мусоровозы, которые едут на полигон через жилой сектор.

Жители Полтавской неоднократно жаловались на полигон местным властям и даже писали в администрацию президента РФ. А весной активисты перекрывали дорогу мусоровозам.

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После этого некоторых активистов оштрафовали на 5 тыс. рублей. Их признали виновными по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация митинга с нарушением общественного порядка).

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что свалка не влияет на качество воды в оросительных каналах, но в сбросном канале севернее полигона превышено количество загрязняющих веществ. Источник загрязнения находится около очистных сооружений канализации МП ЖКХ района.

Позже проверку провели в краевой прокуратуре. Собственнику полигона внесли представление и обязали устранить нарушения.

Глава Красноармейского района Юрий Васин говорил, что закрытия свалки можно добиться только через суд. Администрация района в начале октября подала иск в Арбитражный суд края. В качестве третьего лица по делу привлекли ООО «Зерновая компания «Полтавская».

30 ноября Арбитражный суд отказался удовлетворить требования истца. Это значит, что администрация проиграла дело и свалку не закроют.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Новороссийске экологи просят закрыть свалку на горе Щелба. Они считают, что фильтрат от полигона загрязняет местные реки.

Красноармейский район Мусор Суд ТБО

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