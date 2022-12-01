Суд отказался закрывать свалку в Полтавской. Администрация Красноармейского района проиграла

Напомним, мусорный полигон находится примерно в 1 км от станицы Полтавской в северо-западной стороне и работает с 1992 года. Его проектировали только для жителей Красноармейского района, но сейчас туда свозят отходы еще из Крымского и Славянского районов.

К участку свалки прилегают земли сельхозназначения. А по границе участка проходит оросительный канал, связанный с Азовским морем. Местные жители жалуются на неприятный запах и мусоровозы, которые едут на полигон через жилой сектор.

Жители Полтавской неоднократно жаловались на полигон местным властям и даже писали в администрацию президента РФ. А весной активисты перекрывали дорогу мусоровозам.