Суд отклонил иск по закрытию свалки в Полтавской

По мнению суда, закрытие полигона повлечет нарушение рационального использования земельных участков и необоснованно ограничит доступ регоператора к деятельности в области обращения с отходами. Также суд счел, что закрытие полигона приведет к возникновению стихийных свалок, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Представитель «Кубаньмелиоводхоза» добавил, что вода из канала, протекающего рядом со свалкой, не используется для полива риса. По его словам, у полигона нет оросительных каналов, предназначенных для подачи воды на рисовые чеки.

АНО «Зеленая станица» обжаловала решение суда в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону. Заседание назначили на 24 января. Кроме того, местные жители направили обращение главе СКР Александру Бастрыкину и планируют провести народный сход 15 января.

Юга.ру неоднократно рассказывали о мусорном полигоне в станице Полтавской. Люди жаловались на полигон местным властям и даже писали в администрацию президента РФ.

В сентябре краевой арбитражный суд завел дело по иску от администрации Калининского района о закрытии мусорного полигона в Полтавской. Ответчиком по нему выступил ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района, а в качестве третьего лица привлекли ООО «Зерновая компания «Полтавская».