Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе

Дагестан

Распечатать

  • © Фото prostooleh, freepik.com
    © Фото prostooleh, freepik.com

Минэнерго Дагестана установило ограничение на отпуск топлива

25 июня пресс-служба Министерства энергетики Дагестана сообщила о введении лимита на продажу бензина в регионе. 

Так, на заправках автомобилисты смогут приобрести не более 20 литров бензина любой марки в одни руки и не более 50 литров дизельного топлива. Ограничения будут действовать временно для равномерного распределения горючего между водителями. 

По словам Минэнерго, введение лимита позволит избежать искусственного дефицита и обеспечить топливом всех граждан, а также машины экстренных служб, социального транспорта и сельхозпроизводителей.

Канистра раздора:

Жителей Дагестана просят заправлять только автомобили, не наливать бензин в канистры, приобретать топливо только по необходимости и не доверять неподтвержденным данным о ситуации из соцсетей. 

Ранее Минэнерго республики рассказало, что в регионе нет ни одного завода, который бы производил бензин АИ-92 и АИ-95. Поэтому АЗС Дагестана полностью зависят от внешних поставок топлива из других регионов России. 

«Заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам. Поэтому на заправках вводят ограничения, а цены растут», — заявили в Минэнерго.

Напомним, 22 июня Союз предпринимателей Дагестана сообщил о риске дефицита бензина в республике. Причиной назвали закрытие многих заправок в регионе, на которых ранее выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности.

Известно, что на многих АЗС заканчилось топливо, цены достигли критических отметок, а в отдельных случаях были введены ограничения на продажу бензина.

Как писали Юга.ру, 24 июня оперштаб Кубани заявил, что в регионе нет дефицита топлива. 

Автомобили Дагестан Министерство энергетики РФ Нефть Топливо Торговля Транспорт

Новости

В Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки
Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев претендует на премию имени Льва Яшина
В Краснодаре лжецелитель получил 20 лет тюрьмы за создание секты и насилие над женщинами и детьми
Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас». Игрока выбрали на драфте НБА
Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе
Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

Лента новостей

Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Сегодня, 10:40
Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
Вчера, 15:18 Реклама
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
В «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
На Крымском мосту образовались пробки
Сегодня, 10:27
На Крымском мосту образовались пробки
Со стороны Керчи досмотра ждут 855 машин

Реклама на сайте