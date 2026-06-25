Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе

По словам Минэнерго, введение лимита позволит избежать искусственного дефицита и обеспечить топливом всех граждан, а также машины экстренных служб, социального транспорта и сельхозпроизводителей.

Так, на заправках автомобилисты смогут приобрести не более 20 литров бензина любой марки в одни руки и не более 50 литров дизельного топлива. Ограничения будут действовать временно для равномерного распределения горючего между водителями.

25 июня пресс-служба Министерства энергетики Дагестана сообщила о введении лимита на продажу бензина в регионе.

Жителей Дагестана просят заправлять только автомобили, не наливать бензин в канистры, приобретать топливо только по необходимости и не доверять неподтвержденным данным о ситуации из соцсетей.

Ранее Минэнерго республики рассказало, что в регионе нет ни одного завода, который бы производил бензин АИ-92 и АИ-95. Поэтому АЗС Дагестана полностью зависят от внешних поставок топлива из других регионов России.

«Заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам. Поэтому на заправках вводят ограничения, а цены растут», — заявили в Минэнерго.

Напомним, 22 июня Союз предпринимателей Дагестана сообщил о риске дефицита бензина в республике. Причиной назвали закрытие многих заправок в регионе, на которых ранее выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности.

Известно, что на многих АЗС заканчилось топливо, цены достигли критических отметок, а в отдельных случаях были введены ограничения на продажу бензина.