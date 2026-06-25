Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе
Минэнерго Дагестана установило ограничение на отпуск топлива
25 июня пресс-служба Министерства энергетики Дагестана сообщила о введении лимита на продажу бензина в регионе.
Так, на заправках автомобилисты смогут приобрести не более 20 литров бензина любой марки в одни руки и не более 50 литров дизельного топлива. Ограничения будут действовать временно для равномерного распределения горючего между водителями.
По словам Минэнерго, введение лимита позволит избежать искусственного дефицита и обеспечить топливом всех граждан, а также машины экстренных служб, социального транспорта и сельхозпроизводителей.
Жителей Дагестана просят заправлять только автомобили, не наливать бензин в канистры, приобретать топливо только по необходимости и не доверять неподтвержденным данным о ситуации из соцсетей.
Ранее Минэнерго республики рассказало, что в регионе нет ни одного завода, который бы производил бензин АИ-92 и АИ-95. Поэтому АЗС Дагестана полностью зависят от внешних поставок топлива из других регионов России.
«Заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам. Поэтому на заправках вводят ограничения, а цены растут», — заявили в Минэнерго.
Напомним, 22 июня Союз предпринимателей Дагестана сообщил о риске дефицита бензина в республике. Причиной назвали закрытие многих заправок в регионе, на которых ранее выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности.
Известно, что на многих АЗС заканчилось топливо, цены достигли критических отметок, а в отдельных случаях были введены ограничения на продажу бензина.
Как писали Юга.ру, 24 июня оперштаб Кубани заявил, что в регионе нет дефицита топлива.