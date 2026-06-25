Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

25 июня прокуратура Краснодарского края сообщила, что в регионе выявили новую мошенническую схему, нацеленную на путешественников. Злоумышленники создают в мессенджерах каналы, которые имитируют известные туристические агентства, или представляются частными агентами с доступом к закрытым базам путевок.

В таких каналах пользователям предлагают «горящие» туры на курорты региона со скидкой до 50%. Жертву торопят с оплатой и направляют на фишинговый сайт для бронирования. После перевода денег мошенники удаляют переписку и исчезают.