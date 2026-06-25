Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

Краснодарский край

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  • © Фото Master1305, ru.freepik.com
    © Фото Master1305, ru.freepik.com

В Краснодарском крае зафиксировали новую схему обмана туристов

25 июня прокуратура Краснодарского края сообщила, что в регионе выявили новую мошенническую схему, нацеленную на путешественников. Злоумышленники создают в мессенджерах каналы, которые имитируют известные туристические агентства, или представляются частными агентами с доступом к закрытым базам путевок.

В таких каналах пользователям предлагают «горящие» туры на курорты региона со скидкой до 50%. Жертву торопят с оплатой и направляют на фишинговый сайт для бронирования. После перевода денег мошенники удаляют переписку и исчезают.

Бензин без очередей и талонов:

Ведомство рекомендует бронировать туры только на официальных сайтах операторов или в их офисах продаж. Перед оплатой стоит проверять URL и не переводить деньги на карты физических лиц в мессенджерах.

Напомним, в конце мая в преддверии туристического сезона злоумышленники начали размещать объявления о сдаче квартир и апартаментов по заниженным ценам. Они предлагают подтвердить бронирование символическим переводом в размере одного рубля.

Как писали Юга.ру, краснодарка столкнулась с мошенничеством в мессенджере «Макс». Преступник под видом ее сестры просил перевести 30 тыс. рублей.

Деньги Краснодар Курорты и туризм Мошенничество Преступления Прокуратура

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Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

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