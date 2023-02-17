Власти Ростова-на-Дону опубликовали список бомбоубежищ

На сайте администрации Ростова опубликовали списки заглублений, которые можно использовать в качестве бомбоубежищ. Перечня два — с адресами подвалов и подземных переходов.

Всего в городе насчитывают 1 тыс. 823 укрытия. Из них 1 тыс. 803 подвала способны разместить около 2,75 млн жителей. В другом списке указаны адреса 20 подземных переходов, где могут укрыться более 10 тыс. человек.

Ранее Юга.ру писали про бомбоубежища в Краснодарском крае. В Геленджике укрытиями могут стать 3 тыс. 700 подвалов, при необходимости развернут еще несколько простейших укрытий. В декабре главврач новороссийской больницы №1 попросил депутатов помочь отремонтировать бомбоубежище в учреждении.

В Краснодаре есть 2 тыс. 813 укрытий. По площади это 2 млн 614 тыс. кв. м., вместимость убежищ около 4,3 млн. человек. Директор Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС «Защита» Дмитрий Коваленко сказал, что площадь подземных помещений всего края позволяет укрыть 10 млн. человек.

Также госжилинспекция Краснодарского края разослала управляющим компаниям письмо с требованием привести в порядок подвалы — они могут стать укрытиями. Подготовить бомбоубежища решили и в Крыму. Состояние всех укрытий проверили еще осенью.