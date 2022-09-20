В Крыму приводят в порядок подвалы жилых домов. Губернатор Севастополя поручил подготовить все бомбоубежища

19 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел совещание, на котором обсудили работу по подготовке подвалов многоэтажных жилых домов к возможным ЧС. Поручение привести в порядок все бомбоубежища Развозжаев дал еще в конце августа. За это время в городе несколько раз продлевали самый высокий «желтый» уровень террористической опасности.

В городе должны были проверить состояние всех укрытий. Разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

В итоге с этой задачей коммунальщики пока не справились. По данным Горхоза — в 82% домов помещения очищены. В остальных ещё проводят работы по уборке подвалов. Губернатор Севастополя пообещал лично всё проверить.

«Видел от вас много сообщений, о том, что где-то все осталось как было, где-то подошли формально: разместили информацию с памяткой куда звонить в случае ЧС, но не разместили информацию о том, как попасть в укрытие», — написал Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

В конце августа в городе каждый день срабатывала система ПВО. 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. 16 августа в Крыму взорвался склад боеприпасов. Местных жителей эвакуировали. А днем 9 августа взрывы были в районе посёлка Новофедоровка.