Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы. Они могут стать бомбоубежищами

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В чрезвычайной ситуации подвалы многоквартирных домов могут стать укрытиями для жителей Краснодарского края

7 октября Госжилинспекция Краснодарского края разослала управляющим компаниям письмо с требованием навести порядок в подвалах. В нем служба ссылается на постановление правительства о порядке создания убежищ. Поводом якобы послужили многочисленные обращения и жалобы жителей многоквартирных домов на плохое состояние подвалов. Госжилинспекция требует обеспечить:

— устранение захламлений и неправомерного занятия подвальных помещений;

— откачку воды при ее наличии;

— проведение дезинсекции подвальных помещений;

— сухость, вентиляцию, чистоту, освещение, температурно-влажностный режим;

— надлежащее состояние внутридомового электрооборудования, а также герметичность инженерных коммуникаций.

В письме указано, что в случае экстренной необходимости нужно оперативно обеспечить доступ граждан для размещения в подвале в целях укрытия.

Также уточняется, что за несоблюдение требований организациям и ответственным лицам грозит административная ответственность.

Отметим, что многие подвальные и полуподвальные помещения многоквартирных домов Краснодара заняты коммерческими предприятиями. Повлияет ли требование жилинспекции на их работу, пока не известно.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Геленджике в качестве бомбоубежищ могут быть использованы подвалы 3,7 тысяч домов. Также мы рассказывали о том, что подвалы приводят в порядок в Крыму. Губернатор Севастополя поручил подготовить бомбоубежища.

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