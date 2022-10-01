3700 подвалов в Геленджике могут стать бомбоубежищами

Краснодарский край

Распечатать

  • Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В администрации Геленджика составили список домов, подвалы которых при необходимости могут выступить в качестве бомбоубежищ

Муниципальный центр управления Геленджика составил список из 3700 домов в городской черте, которые могут стать укрытиями в случае нанесения ракетно-бомбовых ударов — об этом сообщает «КоммерсантЪ». Еще несколько простейших укрытий при необходимости будут быстро развернуты управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации курорта. Как отмечают в МЦУ, эта информация была собрана в связи с массовыми запросами местных жителей.

«Так как на территории муниципалитета нет промышленных и военных объектов, имеющих большую важность, нанесение ракетно-бомбовых ударов противника крайне маловероятно. Поэтому хотим внести спокойствие в настроение геленджичан», — добавили в МЦУ.

Напомним, вчера в Геленджике отменили костюмированный горный забег — мэр города Алексей Богодистов запретил использовать в легкоатлетическом мероприятии «элементы праздника и веселья».

Безопасность Геленджик

Все материалы по теме:

Новости

C 3 октября изменится схема проезда по Восточно-Кругликовской улице
3700 подвалов в Геленджике могут стать бомбоубежищами
Краснодарский музыкант Walkie покончил с собой в знак протеста против мобилизации
Уступи дорогу мобилизации. Начало осеннего призыва перенесли на месяц
В Краснодаре на выходных изменят схему движения трамваев
В Сочи отменили фестиваль бейсджампинга, на котором должны были установить мировой рекорд по прыжкам

Лента новостей

Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья
Вчера, 14:32
Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья
Разбираемся, почему
«Зачастую турист банально не может объяснить, где находится»
Вчера, 11:50
«Зачастую турист банально не может объяснить, где находится»
Горные спасатели на Эльбрусе получили умные трекеры от МТС для безопасности путешественников
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
Вчера, 15:51 Реклама
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
Больно, опасно, дорого — правда или нет?

Реклама на сайте