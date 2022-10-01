3700 подвалов в Геленджике могут стать бомбоубежищами

В администрации Геленджика составили список домов, подвалы которых при необходимости могут выступить в качестве бомбоубежищ

Муниципальный центр управления Геленджика составил список из 3700 домов в городской черте, которые могут стать укрытиями в случае нанесения ракетно-бомбовых ударов — об этом сообщает «КоммерсантЪ». Еще несколько простейших укрытий при необходимости будут быстро развернуты управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации курорта. Как отмечают в МЦУ, эта информация была собрана в связи с массовыми запросами местных жителей.

«Так как на территории муниципалитета нет промышленных и военных объектов, имеющих большую важность, нанесение ракетно-бомбовых ударов противника крайне маловероятно. Поэтому хотим внести спокойствие в настроение геленджичан», — добавили в МЦУ.

Напомним, вчера в Геленджике отменили костюмированный горный забег — мэр города Алексей Богодистов запретил использовать в легкоатлетическом мероприятии «элементы праздника и веселья».