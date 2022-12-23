Интерактивная карта и мобильное приложение с действующими укрытиями для населения появятся в Краснодарском крае
В Краснодаре более 2,8 тыс. укрытий на 4 млн человек. Но есть нюансы
22 декабря ютуб-канал «Редакция» Алексея Пивоварова* опубликовал видео «Как в нашу жизнь возвращаются бомбоубежища». В нем журналистка Елена Светикова, помимо прочего, рассказала об укрытиях расположенных в Краснодаре.
Одно из убежищ находится в центре города, по адресу улица Путевая, 5. В советские времена в здании располагалось предприятие «Кубаньснаб», поэтому под ним были организованы убежища. В последние годы они были заброшены, но сейчас их привели в порядок. Об этом рассказал директор Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС «Защита» Дмитрий Коваленко.
Он уточнил, что в двух углубленных помещениях, площадью по 100 кв. м. каждое, в случае необходимости могут укрыться 200 человек. Внутри есть лавочки и запас воды, но нет нар, продуктов и СИЗ, т. к. подобные укрытия рассчитаны на кратковременное пребывание, до 12 часов.
Также Коваленко рассказал, что всего в Краснодаре более 2,8 тыс. укрытий на 4 млн человек. Редакция Юга.ру связалась с директором Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС «Защита» Дмитрием Коваленко, чтобы уточнить эти данные.
«В самом Краснодаре 2813 укрытий. По площади это 2 млн 614 тыс. кв. м., вместимость по своду правил 88 0,6 кв. м. на человека, получается 4,3 млн. Если реально смотреть, в любом случае, больше 2 млн укрывается. Ели даже брать 1, 5 метра на человека», — рассказал Юга.ру Дмитрий Коваленко.
Кроме того, он добавил, что площадь подземных помещений всего края позволяет укрыть 10 млн. человек при нормативе 0,6 кв. м. Сейчас ответственные структуры проводят работу по нанесению укрытий на интерактивную карту. В последующем для удобства граждан будет разработано мобильное приложение.
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«Это процесс не быстрый. На сегодняшний день мы порядка 30% только нанесли. Думаю, к февралю справимся, во всяком случае с интерактивной картой», — отметил Коваленко.
Ранее Юга.ру писали о том, что Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы. Они могут стать укрытиями.
* — Пивоваров Алексей Владимирович признан Минюстом РФ иноагентом.