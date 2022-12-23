Интерактивная карта и мобильное приложение с действующими укрытиями для населения появятся в Краснодарском крае

В Краснодаре более 2,8 тыс. укрытий на 4 млн человек. Но есть нюансы

22 декабря ютуб-канал «Редакция» Алексея Пивоварова* опубликовал видео «Как в нашу жизнь возвращаются бомбоубежища». В нем журналистка Елена Светикова, помимо прочего, рассказала об укрытиях расположенных в Краснодаре.

Одно из убежищ находится в центре города, по адресу улица Путевая, 5. В советские времена в здании располагалось предприятие «Кубаньснаб», поэтому под ним были организованы убежища. В последние годы они были заброшены, но сейчас их привели в порядок. Об этом рассказал директор Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС «Защита» Дмитрий Коваленко.

Он уточнил, что в двух углубленных помещениях, площадью по 100 кв. м. каждое, в случае необходимости могут укрыться 200 человек. Внутри есть лавочки и запас воды, но нет нар, продуктов и СИЗ, т. к. подобные укрытия рассчитаны на кратковременное пребывание, до 12 часов.