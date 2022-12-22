Главврач больницы Новороссийска попросил отремонтировать бомбоубежище

В телеграм-канале лечебного учреждения рассказали о встрече руководителя с депутатом Заксобрания Краснодарского края Александром Карпенко. Ремонт бомбоубежища стал одной из тем обсуждения.



«Не требует промедления и решение вопроса с ремонтом бомбоубежища Новороссийска. С учётом того, что мы живём в режиме спецоперации, это нужно решить, как можно скорее», — передаёт слова главврача пресс-служба больницы.

Бомбоубежище на территории городской больницы № 1 построили в 1980-е. С распадом СССР защитное сооружение пришло в упадок и оказалось заброшено.

Как писали Юга.ру, госжилинспекция Краснодарского края разослала управляющим компаниям письмо с требованием привести в порядок подвалы — они могут стать укрытиями. Поводом якобы послужили многочисленные обращения и жалобы жителей многоквартирных домов на плохое состояние подвалов.

Кроме того, в регионе начали продавать «зубы дракона», они же противотанковые ограждения. Предложение появилось полтора месяца назад в связи с непростой обстановкой и СВО.