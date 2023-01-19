В Краснодаре на экраны кинотеатров вышел главный конкурент «Чебурашки» — «Аватар 2»
19 января на экраны кинотеатров Краснодара вышел долгожданный фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»
Ранее фантастическую ленту, которую ждали 13 лет, начали показывать в Сочи, Славянске-на-Кубани, Ейске, Апшеронске, Армавире, Майкопе. Причём билеты онлайн купить было невозможно, только в кассах.
В конце прошлой недели стало известно, что один из самых ожидаемых фильмов года можно будет посмотреть с 19 января в 3D-формате в «Монитор СБС» (улица Уральская, 79/1), «Монитор на Красной Площади» (улица Дзержинского, 100) и «Монитор Сити de Luxe» (улица Индустриальная, 2). Фильм будут демонстрировать в рамках предсеансового обслуживания перед анимационной короткометражкой «Дубак».
Действие «Аватар 2» происходит спустя примерно 15 лет после событий первой части. Бывший землянин, а ныне вождь клана Оматикайя Джейк Салли живёт с Нейтири с детьми. Начинается новая волна колонизации Пандоры компанией RDA, в ходе которой одновременно прибывает сразу десять кораблей. Джейк и аборигены начинают партизанскую кампанию.
Очевидно, что новый «Аватар» составит конкуренцию отечественной ленте «Чебурашка», собравшей в российском прокате более 4 млрд рублей. Больше половины билетов на фантастическую ленту Кэмерона на первый прокатный уикенд в Краснодаре уже продано. А на сеанс 21 января в 18:00 в VIP-зале кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» выкупили вообще все билеты. Это при том, что их стоимость от 1500 до 2500 рублей.
Также с 19 января в кинотеатрах Краснодара показывают триллер «На краю», мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения», боевик «Отзвуки прошлого» и хоррор «13 изгнаний дьявола».