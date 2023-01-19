В Краснодаре на экраны кинотеатров вышел главный конкурент «Чебурашки» — «Аватар 2»

Ранее фантастическую ленту, которую ждали 13 лет, начали показывать в Сочи, Славянске-на-Кубани, Ейске, Апшеронске, Армавире, Майкопе. Причём билеты онлайн купить было невозможно, только в кассах.

В конце прошлой недели стало известно, что один из самых ожидаемых фильмов года можно будет посмотреть с 19 января в 3D-формате в «Монитор СБС» (улица Уральская, 79/1), «Монитор на Красной Площади» (улица Дзержинского, 100) и «Монитор Сити de Luxe» (улица Индустриальная, 2). Фильм будут демонстрировать в рамках предсеансового обслуживания перед анимационной короткометражкой «Дубак».

Действие «Аватар 2» происходит спустя примерно 15 лет после событий первой части. Бывший землянин, а ныне вождь клана Оматикайя Джейк Салли живёт с Нейтири с детьми. Начинается новая волна колонизации Пандоры компанией RDA, в ходе которой одновременно прибывает сразу десять кораблей. Джейк и аборигены начинают партизанскую кампанию.