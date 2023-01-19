В Краснодаре на экраны кинотеатров вышел главный конкурент «Чебурашки» — «Аватар 2»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo
    Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

19 января на экраны кинотеатров Краснодара вышел долгожданный фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

Ранее фантастическую ленту, которую ждали 13 лет, начали показывать в Сочи, Славянске-на-Кубани, Ейске, Апшеронске, Армавире, Майкопе. Причём билеты онлайн купить было невозможно, только в кассах. 

В конце прошлой недели стало известно, что один из самых ожидаемых фильмов года можно будет посмотреть с 19 января в 3D-формате в «Монитор СБС» (улица Уральская, 79/1), «Монитор на Красной Площади» (улица Дзержинского, 100) и «Монитор Сити de Luxe» (улица Индустриальная, 2). Фильм будут демонстрировать в рамках предсеансового обслуживания перед анимационной короткометражкой «Дубак».

Действие «Аватар 2» происходит спустя примерно 15 лет после событий первой части. Бывший землянин, а ныне вождь клана Оматикайя Джейк Салли живёт с Нейтири с детьми. Начинается новая волна колонизации Пандоры компанией RDA, в ходе которой одновременно прибывает сразу десять кораблей. Джейк и аборигены начинают партизанскую кампанию.

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Очевидно, что новый «Аватар» составит конкуренцию отечественной ленте «Чебурашка», собравшей в российском прокате более 4 млрд рублей. Больше половины билетов на фантастическую ленту Кэмерона на первый прокатный уикенд в Краснодаре уже продано. А на сеанс 21 января в 18:00 в VIP-зале кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» выкупили вообще все билеты. Это при том, что их стоимость от 1500 до 2500 рублей. 

Также с 19 января в кинотеатрах Краснодара показывают триллер «На краю», мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения», боевик «Отзвуки прошлого» и хоррор «13 изгнаний дьявола». 

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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В Краснодаре на экраны кинотеатров вышел главный конкурент «Чебурашки» — «Аватар 2»
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