Стало известно, сколько фильм «Чебурашка» заработал в Краснодарском крае и Адыгее

За время проката с 1 по 17 января отечественной ленте удалось заработать на Кубани 208 млн 275 тыс. 567 рублей . В регионе прошло 6,4 тыс. показов, которые посетили 575,9 тыс. зрителей. «Чебурашка» занимает первую строчку рейтинга и лидирует в нём с большим отрывом. На втором месте анимация «Иван Царевич и Серый Волк 5» со сборами всего 20 млн 417 тыс. 643 рубля.

В Республике Адыгея касса «Чебурашки» гораздо скромнее, но фильм всё же на первом месте с результатом 8 млн 220 тыс. рублей . Прошло 309 показов, которые посетили 30,2 тыс. зрителей.