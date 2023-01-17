Стало известно, сколько фильм «Чебурашка» заработал в Краснодарском крае и Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Фонд кино показал статистику сборов фильма «Чебурашка» в Краснодарском крае и Республике Адыгея

За время проката с 1 по 17 января отечественной ленте удалось заработать на Кубани 208 млн 275 тыс. 567 рублей. В регионе прошло 6,4 тыс. показов, которые посетили 575,9 тыс. зрителей. «Чебурашка» занимает первую строчку рейтинга и лидирует в нём с большим отрывом. На втором месте анимация «Иван Царевич и Серый Волк 5» со сборами всего 20 млн 417 тыс. 643 рубля.

В Республике Адыгея касса «Чебурашки» гораздо скромнее, но фильм всё же на первом месте с результатом 8 млн 220 тыс. рублей. Прошло 309 показов, которые посетили 30,2 тыс. зрителей.

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Напомним, прокат картины стартовал 1 января. «Чебурашка» с бюджетом в 850 млн рублей смог окупить затраты на производства всего за три дня. А 16 января стало известно, что его сборы превысили 4 млрд рублей.

Таким образом, история об ушастом зверьке из далёкой апельсиновой страны стала не только самым кассовым российским фильмом, но и самым прибыльным в отечественном прокате, обогнав легендарного «Аватара».

Через несколько дней на широкие экраны выйдет вторая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. Билеты в продаже.

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